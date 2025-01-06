Сообщество геймеров призывает отменить Xbox-версию Marathon от Bungie

В геймерских кругах набирает обороты обсуждение идеи отмены Xbox-версии игры Marathon — ожидаемого шутера от Bungie. На форумах и в социальных сетях звучат мнения, что такое решение могло бы укрепить позиции PlayStation, хотя разработчики пока никак не комментируют эти предположения.
Сторонники идеи утверждают, что Xbox, как платформа, испытывает сложности из-за акцента на сервис Game Pass, в то время как продажи игр напрямую остаются невысокими. Они считают, что сделав Marathon эксклюзивом для PlayStation, Sony могла бы:
- Увеличить продажи PS5, особенно в США;
- Укрепить своё лидерство на рынке консольных игр;
- Продемонстрировать приверженность выпуску высококачественных AAA-эксклюзивов.
Marathon от Bungie — это потенциальный хит, который мог бы стать важным эксклюзивом PlayStation.
— пишут пользователи в обсуждениях.
Скептики, однако, указывают на популярность сервисных игр среди владельцев Xbox, а также на финансовую выгоду от мультиплатформенного релиза. Отмена версии для Xbox, по их мнению, может лишить Bungie значительной части аудитории и доходов.
Хотя Bungie и Sony вряд ли прислушаются к этим предложениям, обсуждения в сообществе показывают, насколько высоки ожидания от Marathon. Если Xbox-версия игры действительно не найдет популярности среди пользователей, это может повлиять на будущие релизы Bungie и других крупных студий.
Для Bungie, Marathon станет первым крупным проектом после Destiny 2, а формат игры как соревновательного шутера с элементами "живого сервиса" может подарить геймерам еще один хит или новый провал.
еще один конкорд.))))))))) и пусть за пределы пс5 это не выходит.
почему люди с пк ничё никому не запрещают? сонибои это самые ревнивые типы.. только нам! кричат они, дайте эксклюзив! больные походу.
Я был бы рад штоб Marathon не выходил на xbox думаю им второй redfall не нужен