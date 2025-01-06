Сообщество геймеров призывает отменить Xbox-версию Marathon от Bungie

В геймерских кругах набирает обороты обсуждение идеи отмены Xbox-версии игры Marathon — ожидаемого шутера от Bungie. На форумах и в социальных сетях звучат мнения, что такое решение могло бы укрепить позиции PlayStation, хотя разработчики пока никак не комментируют эти предположения.

Сторонники идеи утверждают, что Xbox, как платформа, испытывает сложности из-за акцента на сервис Game Pass, в то время как продажи игр напрямую остаются невысокими. Они считают, что сделав Marathon эксклюзивом для PlayStation, Sony могла бы:

Увеличить продажи PS5, особенно в США;

Укрепить своё лидерство на рынке консольных игр;

Продемонстрировать приверженность выпуску высококачественных AAA-эксклюзивов.

Marathon от Bungie — это потенциальный хит, который мог бы стать важным эксклюзивом PlayStation.

— пишут пользователи в обсуждениях.

Скептики, однако, указывают на популярность сервисных игр среди владельцев Xbox, а также на финансовую выгоду от мультиплатформенного релиза. Отмена версии для Xbox, по их мнению, может лишить Bungie значительной части аудитории и доходов.

Хотя Bungie и Sony вряд ли прислушаются к этим предложениям, обсуждения в сообществе показывают, насколько высоки ожидания от Marathon. Если Xbox-версия игры действительно не найдет популярности среди пользователей, это может повлиять на будущие релизы Bungie и других крупных студий.

Для Bungie, Marathon станет первым крупным проектом после Destiny 2, а формат игры как соревновательного шутера с элементами "живого сервиса" может подарить геймерам еще один хит или новый провал.