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Marathon 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5 29 оценок

Сообщество геймеров призывает отменить Xbox-версию Marathon от Bungie

Gutsz
Новости

В геймерских кругах набирает обороты обсуждение идеи отмены Xbox-версии игры Marathon — ожидаемого шутера от Bungie. На форумах и в социальных сетях звучат мнения, что такое решение могло бы укрепить позиции PlayStation, хотя разработчики пока никак не комментируют эти предположения.

Сторонники идеи утверждают, что Xbox, как платформа, испытывает сложности из-за акцента на сервис Game Pass, в то время как продажи игр напрямую остаются невысокими. Они считают, что сделав Marathon эксклюзивом для PlayStation, Sony могла бы:

  • Увеличить продажи PS5, особенно в США;
  • Укрепить своё лидерство на рынке консольных игр;
  • Продемонстрировать приверженность выпуску высококачественных AAA-эксклюзивов.
Marathon от Bungie — это потенциальный хит, который мог бы стать важным эксклюзивом PlayStation.

— пишут пользователи в обсуждениях.

Скептики, однако, указывают на популярность сервисных игр среди владельцев Xbox, а также на финансовую выгоду от мультиплатформенного релиза. Отмена версии для Xbox, по их мнению, может лишить Bungie значительной части аудитории и доходов.

Хотя Bungie и Sony вряд ли прислушаются к этим предложениям, обсуждения в сообществе показывают, насколько высоки ожидания от Marathon. Если Xbox-версия игры действительно не найдет популярности среди пользователей, это может повлиять на будущие релизы Bungie и других крупных студий.

Для Bungie, Marathon станет первым крупным проектом после Destiny 2, а формат игры как соревновательного шутера с элементами "живого сервиса" может подарить геймерам еще один хит или новый провал.

-9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
OPen man
а формат игры как соревновательного шутера с элементами "живого сервиса" может подарить геймерам

еще один конкорд.))))))))) и пусть за пределы пс5 это не выходит.

6
birikoni

почему люди с пк ничё никому не запрещают? сонибои это самые ревнивые типы.. только нам! кричат они, дайте эксклюзив! больные походу.

1
77ищ

Я был бы рад штоб Marathon не выходил на xbox думаю им второй redfall не нужен

-1