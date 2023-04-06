Динамичный шутер Marfusha вышел на консолях ©

Издатель инди-игр PLAYISM из Токио (Япония) и разработчик инди-игр hinyari9 объявили, что их динамичный шутер Marfusha в стиле аниме стал доступен для консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах. Игра уже доступна для ПК в Steam.

Играйте за Марфушу, молодую девушку, которая охраняет пограничные ворота и любой ценой защищает их от безжалостно приближающихся врагов. Окунитесь в суровый пиксельный антиутопический мир в этой динамичной стрелялке с простым управлением.

Соберите как можно больше денег из своей облагаемой налогом зарплаты, чтобы купить как можно больше карт, чтобы противостоять все более могущественным врагам. Испытайте несколько концовок, нанимая разных союзников, которые помогут вам переломить ситуацию. Переигрывайте игру снова и снова, чтобы полностью раскрыть историю этого жестокого мира.

Особенности: