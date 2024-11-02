Mario and Luigi: Brothership получила веселый музыкальный трейлер

В 2024 году никто не ожидал увидеть совершенно новую игру про Марио и Луиджи, но Nintendo продолжает удивительную серию ролевых игр про Марио с грядущей Mario and Luigi: Brothership. В преддверии ее скорого запуска компания показала еще один новый трейлер - и этот трейлер обладает особой силой.

Трейлер рассказывает об игре, ее персонажах, механике и прочем, только в музыкальной форме — под веселую морскую песенку. Также показано множество геймплейных кадров, демонстрирующих различные локации и персонажей, боевые механики и многое другое.

Как стало известно недавно, Mario and Luigi: Brothership разрабатывается студией Acquire, стоящей за Octopath Traveler. Mario and Luigi: Brothership выйдет 7 ноября на Nintendo Switch.