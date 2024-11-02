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Mario & Luigi: Brothership 07.11.2024
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая
5.5 6 оценок

Mario and Luigi: Brothership получила веселый музыкальный трейлер

butcher69
Новости

В 2024 году никто не ожидал увидеть совершенно новую игру про Марио и Луиджи, но Nintendo продолжает удивительную серию ролевых игр про Марио с грядущей Mario and Luigi: Brothership. В преддверии ее скорого запуска компания показала еще один новый трейлер - и этот трейлер обладает особой силой.

Трейлер рассказывает об игре, ее персонажах, механике и прочем, только в музыкальной форме — под веселую морскую песенку. Также показано множество геймплейных кадров, демонстрирующих различные локации и персонажей, боевые механики и многое другое.

Как стало известно недавно, Mario and Luigi: Brothership разрабатывается студией Acquire, стоящей за Octopath Traveler. Mario and Luigi: Brothership выйдет 7 ноября на Nintendo Switch.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
ПетроНепетро

Весёлый.

0
Беккер5443

Почему нинтендо неделают ремастеры марио на пк?

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Shadow B I G

Потому что Нинка жадна до денег, даже борется с эмуляторами

2
Wolfenstein

веселее трейлера только факт того что на нинтендо за стока лет кроме Марио как не выходило ничего так и не выходит 🤌 стока серию доить это , конечно, рекорд межгалактического масштаба

-1
Shadow B I G

Так у них давно развитие остановилось

0
Paramezan

нинтендо это самая большая афера этого века). делает одного марио при этом это покупают)

0
PolGhost

Кирби, Зельда, Xenoblade Chronicles, Fire Emblem, Yoshi, Покемоны, Метройд, Splatoon, Super Smash Bros., Animal Crossing и т.д.

И все эти серии игр, конечно не выходят на Nintendo. Только один Марио

0