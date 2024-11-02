Mario and Luigi: Brothership получила веселый музыкальный трейлер

В 2024 году никто не ожидал увидеть совершенно новую игру про Марио и Луиджи, но Nintendo продолжает удивительную серию ролевых игр про Марио с грядущей Mario and Luigi: Brothership. В преддверии ее скорого запуска компания показала еще один новый трейлер - и этот трейлер обладает особой силой.
Трейлер рассказывает об игре, ее персонажах, механике и прочем, только в музыкальной форме — под веселую морскую песенку. Также показано множество геймплейных кадров, демонстрирующих различные локации и персонажей, боевые механики и многое другое.
Как стало известно недавно, Mario and Luigi: Brothership разрабатывается студией Acquire, стоящей за Octopath Traveler. Mario and Luigi: Brothership выйдет 7 ноября на Nintendo Switch.
Весёлый.
Почему нинтендо неделают ремастеры марио на пк?
Потому что Нинка жадна до денег, даже борется с эмуляторами
веселее трейлера только факт того что на нинтендо за стока лет кроме Марио как не выходило ничего так и не выходит 🤌 стока серию доить это , конечно, рекорд межгалактического масштаба
Так у них давно развитие остановилось
нинтендо это самая большая афера этого века). делает одного марио при этом это покупают)
Кирби, Зельда, Xenoblade Chronicles, Fire Emblem, Yoshi, Покемоны, Метройд, Splatoon, Super Smash Bros., Animal Crossing и т.д.
И все эти серии игр, конечно не выходят на Nintendo. Только один Марио