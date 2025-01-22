Авторы Marvel Rivals готовят Весенний фестиваль с уникальными наградами

Marvel Games и NetEase Games анонсировали Весенний фестиваль в популярной игре Marvel Rivals, который стартует 23 января. Событие принесёт новый ограниченный режим и множество наград.

В центре фестиваля — режим «Столкновение танцующих львов», где игроки в формате 3v3 будут соревноваться за владение мячом и доставку его в зону для голов на специальной карте. Победителем станет команда, первой достигшая установленного счёта.

Участники смогут заработать эксклюзивные награды, такие как костюм для Звёздного Лорда: Львиная грива, именная табличка и спрей. Дополнительно будут представлены костюмы для других героев, включая Железного кулака и Чёрную вдову. В течение фестиваля также запланировано событие для кастомизации карт галереи под названием Fortune & Colors.

Кроме того, 30 января появится набор, посвящённый Человеку-пауку 2, с усовершенствованным костюмом 2.0, именной табличкой и спреем.

Marvel Rivals уже получила три патча, а её первый сезон идёт полным ходом, расширяя базу игроков. Популярность игры даёт основания предполагать, что она может занять место среди ведущих киберспортивных дисциплин.