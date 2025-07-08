Авторы Marvel Rivals показали героинь в откровенных купальниках

Когда скины появятся в игре — еще неизвестно
Студия NetEase представила новые летние пляжные скины для супергеройского экшена Marvel Rivals. Образы получились весьма смелыми, причем как для женских, так и для мужских персонажей.
Исполнительный продюсер игры Дэнни Ку показал дизайны для пяти героев: Карателя, Локи, Тора, Луны Сноу и Псайлок. В центре внимания оказались женские персонажи: Псайлок получила откровенное бикини с высокими вырезами, а Луна Сноу — стильный асимметричный купальник.
Мужские персонажи также получили яркие образы. Если Тор одет в довольно стандартные плавки, то Каратель и Локи получили более смелые варианты в виде обтягивающих плавок-брифов. При этом на плавках Карателя красуется огромный череп — забавная отсылка к его образу из комикса Marvel's Swimsuit Edition 1993 года.
Анонс скинов приурочен к возвращению серии комиксов Marvel's Swimsuit Edition. Пока неизвестно, когда именно скины появятся в игре и какой редкости они будут.
Каратель конечно пи*дец... Плавки с черепом. Супергерои превратились в каких-то клоунов.
ээээ, перечитай, что написал) супергерои и есть клоуны, если копнуть чуть глубже)
Все по канонам комиксов)
Если игру делают китайцы, то вопрос появления купальников даже не стоит. Они будут. Всегда. У них на этом фетиш, как и у тех, кто это покупает
какие мускулистые героини
за откровенными купальниками на всем известный 34 сайт надо а не скетчи любительские разглядывать
До модов им как до луны.
Да кого они хотят этим удивить? Вот если бы они отрастили яйца и показали героинь БЕЗ купальников, тогда другое дело! Но понятное дело, этого никогда не произойдет, иначе фемки им отрежут яйки!