Авторы Marvel Rivals показали героинь в откровенных купальниках

Когда скины появятся в игре — еще неизвестно

Студия NetEase представила новые летние пляжные скины для супергеройского экшена Marvel Rivals. Образы получились весьма смелыми, причем как для женских, так и для мужских персонажей.

Исполнительный продюсер игры Дэнни Ку показал дизайны для пяти героев: Карателя, Локи, Тора, Луны Сноу и Псайлок. В центре внимания оказались женские персонажи: Псайлок получила откровенное бикини с высокими вырезами, а Луна Сноу — стильный асимметричный купальник.

Мужские персонажи также получили яркие образы. Если Тор одет в довольно стандартные плавки, то Каратель и Локи получили более смелые варианты в виде обтягивающих плавок-брифов. При этом на плавках Карателя красуется огромный череп — забавная отсылка к его образу из комикса Marvel's Swimsuit Edition 1993 года.

Анонс скинов приурочен к возвращению серии комиксов Marvel's Swimsuit Edition. Пока неизвестно, когда именно скины появятся в игре и какой редкости они будут.