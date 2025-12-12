Дэдпул ворвётся в Marvel Rivals в 2026 году

NetEase объявила, что один из самых узнаваемых антигероев Marvel — Дэдпул — присоединится к ростеру Marvel Rivals в 2026 году. Анонс состоялся на церемонии The Game Awards 2025, где на экране впервые показали трейлер с участием болтливого наёмника.

Дэдпул появится в игре в рамках шестого сезона Night at the Museum, который стартует 16 января. Разработчики обещают сохранить фирменный стиль Уэйда Уилсона — его меткие шутки, абсурдный юмор и, конечно же, два катаны, без которых сложно представить героя.

Поклонники Marvel Rivals отмечают, что добавление Дэдпула делает и без того впечатляющий список персонажей игры ещё более звёздным. NetEase пока не раскрывает детали его способностей, но судя по ролику, герой сохранит сочетание акробатики, стрельбы и ближнего боя.