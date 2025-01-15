В честь скорого выхода Marvel's Spider-Man 2 на PC костюм человека-паука добавят в Marvel Rivals. Костюм будет доступен 30 января.

Так же Marvel Rivals будет получать новых героев каждые 6 недель.

Вот что говорит руководитель игры Гуанъюнь Чэнь:

«Каждый сезон мы будем добавлять свежие истории, карты и новых героев. Сезон делится на две половины, а общая его продолжительность — три месяца. В рамках каждой половины будет появляться новый персонаж. Мы просто хотим продолжать улучшать впечатления игроков и поддерживать интерес в сообществе.»