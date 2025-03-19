Marvel Rivals: костюм Spider-Punk 2099 появится в магазине 20 марта

Marvel Rivals официально подтвердила выход легендарного костюма Spider-Punk 2099 для Человека-Паука. Этот скин, который ранее был доступен в закрытых тестах, поступит в продажу 20 марта в 2:00 UTC. Помимо уникального внешнего вида, костюм получит специальные аудиоэффекты, включая гитарные риффы, сопровождающие атаки и способности героя.

Как и другие легендарные скины в игре, Spider-Punk 2099 выйдет в составе специального набора, который, по информации инсайдера Miller Ross, будет стоить 2 200 игровых единиц. В комплект войдут эксклюзивная эмоция и MVP-экран, а также, вероятно, спрей и карточка игрока.

В этот же день в магазине появится ещё один популярный скин из раннего тестирования — костюм Steam Power для Железного человека. Оба этих облика дебютировали во время раннего доступа и теперь станут доступны всем игрокам.

Хотя Marvel Rivals активно использует скины для увеличения доходов, не все игроки довольны политикой разработчиков. Некоторые фанаты уже выразили недовольство тем, что Человек-Паук получает второй легендарный облик, тогда как персонажи вроде Белки, Чёрной Пантеры и Грута до сих пор не получили ни одного.

Тем не менее, выход Spider-Punk 2099 наверняка порадует поклонников Человека-Паука, особенно учитывая его популярность после появления в фильме Spider-Man: Across the Spider-Verse.