NetEase принесла извинения за ложные баны в Marvel Rivals

Компания NetEase, разработчик хита Marvel Rivals, принесла извинения игрокам, которые были несправедливо забанены за использование читов. Как сообщается в официальном заявлении на Discord, причиной стало ошибочное определение честных игроков, использующих программы совместимости, как нарушителей.

NetEase сообщила, что уже составила список пострадавших и сняла с них ограничения. «Мы искренне извиняемся за причинённые неудобства и заверяем, что не будем банить честных игроков», — говорится в заявлении.

Разработчик также объявил о планах по улучшению системы античита и обратился к сообществу с просьбой сообщать о реальных нарушителях. Компания подчеркнула свою приверженность созданию честной игровой среды и предоставила игрокам возможность оспорить несправедливые баны через службу поддержки.

Эта ситуация развернулась на фоне подготовки к первому сезону игры, который стартует 9 января. В нём дебютируют персонажи Фантастической четвёрки, а их трейлер будет представлен уже сегодня.

Marvel Rivals, запущенная 6 декабря 2024 года, уже стала феноменом, собрав 10 миллионов игроков за три дня и 20 миллионов за две недели.