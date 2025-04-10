Почти половина игроков, бросивших Overwatch, начали играть в Marvel Rivals

Популярность Marvel Rivals стремительно растёт, и, как показывают последние данные NewZoo, игра стала не просто очередным сетевым шутером, а настоящим убежищем для игроков, разочаровавшихся в развитии когда-то популярного командного шутера Overwatch. Согласно отчёту от аналитиков, 45% игроков, покинувших Overwatch в декабре 2024 года, перешли именно в Marvel Rivals. Даже ивент Overwatch: Classic, ненадолго ожививший интерес к старой версии игры, не смог остановить отток.

Marvel Rivals появилась в конце 2024 года, но уже вошла в десятку самых популярных игр на Steam по времени, проведённому в игре, и стала третьей по популярности среди релизов прошлого года, уступив только Helldivers 2 и Palworld. Особенно впечатляет тот факт, что большинство других free-to-play проектов 2024 года либо уже закрыты, либо потеряли более 90% своей аудитории — в отличие от Marvel Rivals, которая сохраняет активную базу игроков.

Эксперты связывают успех не только с узнаваемостью Marvel, но и с грамотным подходом разработчиков. В отличие от Overwatch 2, где геймдизайн стал чрезмерно усложнённым и перегруженным, Marvel Rivals делает ставку на простые, интуитивные механики. При этом разработчики особое внимание уделили визуальной части: харизматичные и привлекательные мужские и женские персонажи явно пришлись по вкусу широкой аудитории.

Похоже, Marvel Rivals нашла именно ту формулу, которая сегодня нужна массовому игроку: зрелищность, доступность и визуальная привлекательность — без лишних усложнений. И хотя активность на серверах начала снижаться после пика в январе, второй сезон может снова вернуть интерес миллионов.