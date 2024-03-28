"Самый бесцельный проект": некоторым разработчикам Marvel Rivals даже заплатили

Вчера состоялся официальный анонс Marvel Rivals, новой соревновательной игры в формате 6 на 6, где игровыми персонажами выступят популярные герои из комиксов и фильмов. Задумка кажется интересной, однако проект столкнулся с целой волной вполне обоснованной критики из-за своей сильной схожести с Overwatch. Теперь, как оказалось, возможный плагиат является не единственной проблемой проекта, ведь некоторые разработчикам игры так и не заплатили.
Об этом рассказал художник по концептам персонажей Уильям Баттель Бао, который сейчас официально работает в id Software. Как утверждает разработчик, еще несколько лет назад он был участником основной команды создателей Marvel Rivals. Производство игры как раз совпало с пандемией коронавируса, что сильно ударило по команде. Однако самым большим потрясением для Уильяма стало отношение руководства. По его словам, он не получил никакого вознаграждения за проделанную работу, как и часть других сотрудников.
Уильям признался, что Marvel Rivals для него стал самым "бесцельным" проектом, над которым он когда-либо работал. Он не удивлен, что многие геймеры раскритиковали анонс игры и сомневается в её долгосрочной поддержке.
Зачем вообще было такую игру делать?
Деньги?
Чтобы заработать деньги, надо их вложить. А тут явно хотели сделать за 5 копеек и по-быстрому на бренде навариться. Впрочем, буду рад ошибиться.
Даже при беглом взгляде на трейлер видно что игра кал
даже заголовок не могут без ошибок написать)))