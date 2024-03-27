Состоялся официальный анонс Marvel Rivals - шутера от третьего лица в духе Overwatch

После нескольких утечек за последние несколько дней и объявления о сотрудничестве почти пять лет назад NetEase и Marvel Games наконец-то анонсировали Marvel Rivals - шутер от третьего лица в духе Overwatch с PvP-матчами 6v6, наполненными супергероями и злодеями. Marvel Rivals разрабатывается для PC глобальной командой, в которую входят таланты, работавшие над такими шутерами, как Battlefield и Call of Duty.
Закрытое альфа-тестирование (регистрация доступна на сайте) будет проведено в мае с более чем дюжиной играбельных персонажей. Полный состав включает следующие восемнадцать персонажей:
Черная Пантера, Доктор Стрэндж, Грут, Халк, Железный Человек, Локи, Луна Сноу, Мэджик, Магнето, Богомол, Нэмор Пени Паркер, Енот Ракета, Алая Ведьма, Человек-Паук, Шторм, Звездный Лорд и Каратель.
Игроки смогут комбинировать способности своих персонажей со способностями других благодаря так называемым Team-Up Skills. Например, Ракета Енот может сесть на спину Грута, чтобы сражаться с врагами как культовый дуэт, а энергия Гамма Халка может зарядить броню Железного человека, чтобы нанести огромный урон.
На картах будут как культовые места, такие как Асгард, так и футуристические, например Токио 2099. Более того, они будут разрушаемыми, что позволит суперсильным персонажам изменять окружение в свою пользу. В оригинальной сюжетной линии происходит столкновение между Доктором Думом и его коллегой из 2099 года, в результате которого вселенные сталкиваются в так называемом временном потоке (Timestream Entanglement). Герои и злодеи теперь сражаются вместе и друг против друга, стремясь победить обоих Домов.
Разумеется, NetEase намерена использовать вселенную Marvel по максимуму: с каждым сезоном в игре появляются новые персонажи и карты.
Мусор в корзину кидать нужно, не в обществе бросать.
Очередное дерьмо.
Любителям овервотча думаю зайдёт.
Очередная онлайн сервис лажа, ничему не учатся. Одна такая закрылась не так давно. От Марвел хотелось чего-то в стиле Человеков-Пауков от Инсомниаков, т.е. сюжетной игры с интересными персонажами, с историей, которая заставляет задуматься и местами погрустить.
А получаем, в общем-то, как и большинство последних фильмов - потупить на вечерок.
Понятно😅
Нужно смотреть на режимы и карты, дабы оценить полноценно. Комбинация способностей выглядит как неплохая задумка, но скорее всего будет очередной провал. Какой смысл людям уходит из других хрючевных сервисов?
Просто у всех издателей, начиная от убейсофта до самого захолустного сейчас течет слюна и прочие жидкости от доходов создателей генщина и прочих доилок, вот они и пинают разрабов, а мы получаем очередного... выродка от мира игр. Тут единственный выход - игнорить это кошельком.
Прежде чем дерьмом швыряться, сперва попробую. На удивление, мне понравилось.
какое же это г дешманское....такое чувство, что анимации прямо из мстителей взяли. марвел глазами азиатов...
Ну если бесплатно то думаю свою аудиторию найдет ,а так конечно кек полный если она платной будет )
Как это было предсказуемо...
Марвел что-то анонсирует.
Говоришь, что это будет очередное дерьмо.
Это оказывается очередное дерьмо.
Даже скучно.
Не каратель а кончатель.
воняет овервочем убогим