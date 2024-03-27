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Marvel Rivals 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
3.6 5 оценок

Состоялся официальный анонс Marvel Rivals - шутера от третьего лица в духе Overwatch

butcher69
Новости

После нескольких утечек за последние несколько дней и объявления о сотрудничестве почти пять лет назад NetEase и Marvel Games наконец-то анонсировали Marvel Rivals - шутер от третьего лица в духе Overwatch с PvP-матчами 6v6, наполненными супергероями и злодеями. Marvel Rivals разрабатывается для PC глобальной командой, в которую входят таланты, работавшие над такими шутерами, как Battlefield и Call of Duty.

Закрытое альфа-тестирование (регистрация доступна на сайте) будет проведено в мае с более чем дюжиной играбельных персонажей. Полный состав включает следующие восемнадцать персонажей:

Черная Пантера, Доктор Стрэндж, Грут, Халк, Железный Человек, Локи, Луна Сноу, Мэджик, Магнето, Богомол, Нэмор Пени Паркер, Енот Ракета, Алая Ведьма, Человек-Паук, Шторм, Звездный Лорд и Каратель.

Игроки смогут комбинировать способности своих персонажей со способностями других благодаря так называемым Team-Up Skills. Например, Ракета Енот может сесть на спину Грута, чтобы сражаться с врагами как культовый дуэт, а энергия Гамма Халка может зарядить броню Железного человека, чтобы нанести огромный урон.

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На картах будут как культовые места, такие как Асгард, так и футуристические, например Токио 2099. Более того, они будут разрушаемыми, что позволит суперсильным персонажам изменять окружение в свою пользу. В оригинальной сюжетной линии происходит столкновение между Доктором Думом и его коллегой из 2099 года, в результате которого вселенные сталкиваются в так называемом временном потоке (Timestream Entanglement). Герои и злодеи теперь сражаются вместе и друг против друга, стремясь победить обоих Домов.

Разумеется, NetEase намерена использовать вселенную Marvel по максимуму: с каждым сезоном в игре появляются новые персонажи и карты.

-23
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Ewen Play

Мусор в корзину кидать нужно, не в обществе бросать.

7
kulikulikuli

Очередное дерьмо.

1
SOLUS5678

Любителям овервотча думаю зайдёт.

1
Ой извините

Очередная онлайн сервис лажа, ничему не учатся. Одна такая закрылась не так давно. От Марвел хотелось чего-то в стиле Человеков-Пауков от Инсомниаков, т.е. сюжетной игры с интересными персонажами, с историей, которая заставляет задуматься и местами погрустить.

А получаем, в общем-то, как и большинство последних фильмов - потупить на вечерок.

1
TheNikolay00
NetEase

Понятно😅

1
bysaturn

Нужно смотреть на режимы и карты, дабы оценить полноценно. Комбинация способностей выглядит как неплохая задумка, но скорее всего будет очередной провал. Какой смысл людям уходит из других хрючевных сервисов?

0
Ой извините

Просто у всех издателей, начиная от убейсофта до самого захолустного сейчас течет слюна и прочие жидкости от доходов создателей генщина и прочих доилок, вот они и пинают разрабов, а мы получаем очередного... выродка от мира игр. Тут единственный выход - игнорить это кошельком.

0
Adbraxas

Прежде чем дерьмом швыряться, сперва попробую. На удивление, мне понравилось.

0
ZackSnyder

какое же это г дешманское....такое чувство, что анимации прямо из мстителей взяли. марвел глазами азиатов...

0
flaur74

Ну если бесплатно то думаю свою аудиторию найдет ,а так конечно кек полный если она платной будет )

0
Кей Овальд

Как это было предсказуемо...

Марвел что-то анонсирует.
Говоришь, что это будет очередное дерьмо.
Это оказывается очередное дерьмо.

Даже скучно.

0
hpi

Не каратель а кончатель.

-1
-zotik-

воняет овервочем убогим

-1