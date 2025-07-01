В 3 сезоне Marvel Rivals появятся Блэйд и Феникс

Из-за случайного обновления на блоге Twitch стали известны ключевые детали третьего сезона Marvel Rivals. Названный "The Abyss Awaken", предстоящий сезон вводит новых героев: Блейда и Феникса (Джин Грей). Игроки также могут ожидать летние события, тематические скины и эксклюзивные награды на Twitch. Сезон стартует 11 июля 2025 года.

Twitch по ошибке опубликовал часть анонса в рамках Summer Drops Fest. Согласно утекшей информации, 3-й сезон начнется 11 июля. Разработчик NetEase, как сообщается, планирует сократить продолжительность сезонов до двух месяцев, при этом новый контент будет выпускаться ежемесячно. Это предполагает, что обновление 3.5 может выйти в середине августа.

Новые герои: Блейд и Феникс

Блейд, охотник на вампиров, уже давно упоминается в игровых файлах. Его стиль боя включает атаки в ближнем бою, дробовик и специальный усиленный режим с улучшенными способностями. Феникс (Джин Грей) имеет две формы: человеческую и форму Феникса. Её набор навыков включает телепортацию, полёт, психические атаки и мощную ультимативную способность. Ходят слухи, что она будет добавлена во второй половине сезона.

Оба этих персонажа ранее уже упоминались в датамайнах, с голосовыми линиями, косметическими элементами и намёками в игре, которые уже были на месте.

Marvel Rivals Season 3 The Abyss Awaken стартует 11 июля с новыми героями, летними событиями, специальными дропами на Twitch и косметическими предметами. Пока ничего не было официально раскрыто, но утечка из Twitch и различные инсайдеры указывают на масштабное обновление в середине лета, которое может оживить игру.