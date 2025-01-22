В Marvel Rivals может появиться Призрачный гонщик

Известный инсайдер X0XLEAK заявил, что в популярном шутере совсем скоро может появиться Призрачный гонщик. Однако вместо привычных Джонни Блейза или Робби Рейеса в игру, вероятно, добавят Паркера Роббинса из комиксов 2024 года.

Согласно утечке, персонаж будет обладать двойными пистолетами, способностью превращаться в демона и набором уникальных умений, среди которых создание клонов и управление ими, а также возможность использовать щит.

Впервые герой фигурировал в комиксах Ghost Rider: Final Vengeance. Кроме того, персонаж уже появлялся в других играх от Marvel, таких как Marvel: Contest of Champions и Marvel Snap.

Хотя фанаты Marvel Rivals ожидали появления классического Призрачного гонщика, добавление нового героя может значительно изменить динамику шутера и привнести новые геймплейные ситуации.

Напомним, что ранее разработчики Marvel Rivals раскрыли подробности нового ивента, который стартует уже 23 января. Вместе с различными скинами и предметами в игру добавят необычный футбольный режим, вдохновлённый Rocket League.

Кроме того, недавно стало известно, когда в Marvel Rivals появятся персонажи Фантастической четвёрки. Если верить датамайнерам и словам творческого директора проекта, 21 февраля в шутере появятся Человек-Факел и Существо.