В Marvel Rivals появится карта Таймс-сквер на 100 игроков

Сообщество Marvel Rivals получит уникальное пространство для отдыха — небоевую карту Таймс-сквер, рассчитанную одновременно на 100 игроков. Анонс состоялся в рамках презентации контента пятого сезона игры, который стартует уже 14 ноября.

Новая локация, воссоздающая знаменитый нью-йоркский квартал, станет социальным хабом, где игроки смогут собираться для общения и совместного времяпровождения без традиционных для шутера сражений. Разработчики описывают её как “пульсирующее сердце Нью-Йорка в центре мультивселенной”, предназначенное для самовыражения и отдыха между матчами.

На Таймс-сквер игроки получат доступ к разнообразным активностям: совместные танцы, просмотр видеоконтента, чтение и исследование детализированной локации. По заявлению студии NetEase, это пространство должно стать “миром между битвами”, где сообщество сможет создавать уникальные моменты общения.