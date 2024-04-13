Вышел трейлер карты Иггсгард для Marvel Rivals

Судя по трейлеру новой карты, Marvel Rivals позволит игрокам погрузиться в уникальный мир Асгарда. Благодаря карте Иггсгард, теперь у нас есть возможность увидеть знаменитое мировое древо Иггдрасиль, а также посетить другие значимые места этого волшебного мира, такие как радужный мост Биврёст, статуи Локи и множество других интересных персонажей.
В трейлере карта Иггсгард представлена как отличное поле битвы для 6 на 6 игроков, сочетая в себе стилистику похожих карт из игр Overwatch 2 и Paladins.
Конкретная дата выхода Marvel Rivals на ПК (Steam, EGS) пока остается неизвестной, однако геймеры, желающие принять участие в будущих бета-тестов, могут оставить заявку на официальном сайте.