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об игре
Marvel's Blade 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.7 61 оценка

Marvel's Blade порадует игроков сюжетными роликами в режиме реального времени

Gruz_
Новости

В долгожданной Marvel's Blade будут реализованы кинематографические ролики и элементы окружения в реальном времени, что поднимет планку визуального повествования в играх Arkane. Недавнее размещение компанией Arkane Lyon информации о вакансии художника по освещению случайно раскрыло некоторые новые подробности о игре .

Новый художник по освещению будет отвечать за освещение окружения игры в реальном времени, следя за тем, чтобы каждая тень и отблеск не только выглядели потрясающе, но и органично вписывались в динамичное действие игры.

Кроме того, освещение для видеороликов в реальном времени обещает погрузить игроков в кинематографический опыт, который плавно интегрируется с игровым процессом, обеспечивая непрерывное повествовательное путешествие. Используя передовые методы освещения, Blade призван предложить визуальное пиршество, которое усилит как игровой процесс, так и драматический эффект сюжета.

Marvel's Blade разрабатывается для Xbox и PC. Точная дата релиза должна быть названа не раньше конца 2024-го - начала 2025 года.

-1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ZendaLin

опять дичь какая то будет ...

0
Zlobin_Evgeny

что-то я не очень уверен в данном проекте

0
alexhistory

Мимо проходим.

0
r23dom

"В долгожданной" с каких это пор? игра пока крайне сомнительно выглядит и звучит

-2
spaMER_ID

Да она ещё никак пока не выглядит и не звучит.

5