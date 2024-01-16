Marvel's Blade порадует игроков сюжетными роликами в режиме реального времени

В долгожданной Marvel's Blade будут реализованы кинематографические ролики и элементы окружения в реальном времени, что поднимет планку визуального повествования в играх Arkane. Недавнее размещение компанией Arkane Lyon информации о вакансии художника по освещению случайно раскрыло некоторые новые подробности о игре .
Новый художник по освещению будет отвечать за освещение окружения игры в реальном времени, следя за тем, чтобы каждая тень и отблеск не только выглядели потрясающе, но и органично вписывались в динамичное действие игры.
Кроме того, освещение для видеороликов в реальном времени обещает погрузить игроков в кинематографический опыт, который плавно интегрируется с игровым процессом, обеспечивая непрерывное повествовательное путешествие. Используя передовые методы освещения, Blade призван предложить визуальное пиршество, которое усилит как игровой процесс, так и драматический эффект сюжета.
Marvel's Blade разрабатывается для Xbox и PC. Точная дата релиза должна быть названа не раньше конца 2024-го - начала 2025 года.
опять дичь какая то будет ...
что-то я не очень уверен в данном проекте
Мимо проходим.
"В долгожданной" с каких это пор? игра пока крайне сомнительно выглядит и звучит
Да она ещё никак пока не выглядит и не звучит.