Похоже, что Marvel's Blade будет работать на движке Void Engine

На прошлой неделе, после успеха Deathloop, Arkane Lyon представила на церемонии The Game Awards важный анонс. Студия уже почти два года работает над Marvel's Blade, которая, возможно, станет конкурентом Spider-Man на Xbox.

Пока проект находится на ранней стадии разработки, информации о нем не так много, но, судя по всему, Arkane Lyon вернется к своему движку Void Engine.

Томас Моте работает старшим художником по освещению в Arkane Lyon. В профиле разработчика на LinkedIn отмечается его опыт работы в таких командах, как EA Motive и Eidos Montreal. Однако, что более важно, это, похоже, подтверждает, что Marvel's Blade не будет использовать Unreal Engine.

Как уже говорилось ранее, Unreal Engine стремится стать новым стандартом для AAA-разработок. Благодаря общим инструментам и привлекательным функциям, различные студии выступают за Unreal Engine 5.

Интересен и тот факт, что Arkane Austin недавно перешла на Unreal Engine. В печально известной Redfall использовался Unreal Engine 4, что заставило многих предположить, что Arkane Lyon последует этому примеру.

Arkane Austin, судя по всему, также испытывала трудности с движком. В Redfall изначально отсутствовал режим 60FPS на консолях, а производительность на ПК была, мягко говоря, не самой лучшей.

По некоторым данным, многие из этих проблем были вызваны тем, что студия не успела освоить технологию Unreal Engine. Если это правда, то Arkane Lyon, скорее всего, сделала мудрый выбор, использовав движок Void Engine.

На движке Void Engine совсем недавно была создана Deathloop. Хотя эта игра не была самой впечатляющей в графическом плане в 2021 году, шутер от первого лица отличался художественным стилем, присущим только работам Arkane Lyon.

Поэтому поклонники могут ожидать аналогичной реализации в Marvel's Blade, поскольку концепт-арты и анонс показывают, что команда снова стремится к стилизованному виду.