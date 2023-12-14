Разработчик Marvel's Blade показал несколько новых концепт-артов предстоящего экшена

Анонс Marvel's Blade на церемонии The Game Awards был воспринят с большим воодушевлением не только потому, что сам персонаж так любим, но и потому, что ее разработкой занимается Arkane Lyon, студия, стоящая за Dishonored 2 и Deathloop. И чтобы добавить еще немного искры к вышеупомянутому волнению, один из разработчиков Marvel's Blade поделился новыми концепт-артами к игре.
Себастьен Миттон, арт-директор Arkane Lyon, поделился в Twitter тремя новыми концепт-артами для Marvel's Blade, на которых изображен титулованный охотник на вампиров в нескольких местах по всему Парижу, где и происходит действие игры. На одном из рисунков он смотрит на город с крыши здания, на другом - прячется в тени в переулке, а на третьем - вампиры находятся в поезде метро, а Блэйд сражается с летучими мышами на станции снаружи.
О сроках выхода Marvel's Blade пока ничего не известно. Bethesda заявила, что разработка игры "только началась", хотя, возможно, она находится в работе, по крайней мере, в каком-то виде, уже довольно давно.
Как смесь Дисхонеред и Дезлуп выглядит по канцептам.
Надеюсь будет годно. Такой персонаж как Блейд, заслужил хорошую игру.