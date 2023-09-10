Marvel's Spider-Man по-прежнему остается самой продаваемой игрой о супергероях в США ©

По последним данным, приключение "Человека-паука" от Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games все еще остается самой продаваемой игрой в США, посвященной супергероям.

В своем Твиттере Мэтт Пискателла, исполнительный директор и аналитик индустрии видеоигр компании Circana (NPD), сообщил, что игра Marvel's Spider-man по-прежнему остается самой продаваемой игрой про супергероев за всю историю США, исходя из данных, предоставленных Circana Retail Tracking Service.

Этой информацией Пискателла поделился по случаю 5-летнего юбилея игры. По случаю этого события разработчики Insomniac Games устроили специальный livestream с участием Юрия Ловенталя, Наджи Джетера и Лауры Бейли, с которым можно ознакомиться здесь. Marvel's Spider-Man стала одной из самых успешных игр последнего десятилетия, продаваясь миллионными тиражами, что является непростым достижением для нового IP в игровой индустрии.

Как следствие такого успеха, Insomniac Games в октябре 2023 года готовится к релизу Marvel's Spider-Man 2. Это самая ожидаемая игра которая выйдет на PS5 в этом году. В ней будут представлены несколько играбельных персонажей, большой открытый мир и костюм Человека-паука-симбионта.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 16 октября.