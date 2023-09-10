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об игре
Marvel's Spider-Man 07.09.2018
8.6 2 384 оценки

Marvel's Spider-Man по-прежнему остается самой продаваемой игрой о супергероях в США

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Gruz_
Новости

По последним данным, приключение "Человека-паука" от Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games все еще остается самой продаваемой игрой в США, посвященной супергероям.

В своем Твиттере Мэтт Пискателла, исполнительный директор и аналитик индустрии видеоигр компании Circana (NPD), сообщил, что игра Marvel's Spider-man по-прежнему остается самой продаваемой игрой про супергероев за всю историю США, исходя из данных, предоставленных Circana Retail Tracking Service.

Этой информацией Пискателла поделился по случаю 5-летнего юбилея игры. По случаю этого события разработчики Insomniac Games устроили специальный livestream с участием Юрия Ловенталя, Наджи Джетера и Лауры Бейли, с которым можно ознакомиться здесь. Marvel's Spider-Man стала одной из самых успешных игр последнего десятилетия, продаваясь миллионными тиражами, что является непростым достижением для нового IP в игровой индустрии.

Как следствие такого успеха, Insomniac Games в октябре 2023 года готовится к релизу Marvel's Spider-Man 2. Это самая ожидаемая игра которая выйдет на PS5 в этом году. В ней будут представлены несколько играбельных персонажей, большой открытый мир и костюм Человека-паука-симбионта.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 16 октября.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
-zotik-

так она и крута, летать чисто просто так на паутине завораживает

4
SHAYNARD

Дааа, особенно под Spotify))

-4
ToOldforTHIS

Эээх жаль вторую часть на пк не скоро увидим

0
deusMarshall

Неудивительно

0
1barac9U7ada7

Сейчас как раз прохожу) Очень крутая игруха. Следующая будет про маилза. Жду кстати выхода 2 части на ПК

0
HoganHog

Ну так, просто нужно сделать ещё одного супермена или второго бетмена неграми и всё будет в западных топах.

0
askazanov

Ну так, просто лучше и нет ))))

-1
Balbesu

Не буду говорить, что это спорно, но после прохождения паука, я всё равно отдам предпочтения Рыцарю Аркхема.

Хотя обе игры, являются лучшими в рамках супергероики.

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