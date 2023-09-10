Marvel's Spider-Man по-прежнему остается самой продаваемой игрой о супергероях в США

По последним данным, приключение "Человека-паука" от Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games все еще остается самой продаваемой игрой в США, посвященной супергероям.
В своем Твиттере Мэтт Пискателла, исполнительный директор и аналитик индустрии видеоигр компании Circana (NPD), сообщил, что игра Marvel's Spider-man по-прежнему остается самой продаваемой игрой про супергероев за всю историю США, исходя из данных, предоставленных Circana Retail Tracking Service.
Этой информацией Пискателла поделился по случаю 5-летнего юбилея игры. По случаю этого события разработчики Insomniac Games устроили специальный livestream с участием Юрия Ловенталя, Наджи Джетера и Лауры Бейли, с которым можно ознакомиться здесь. Marvel's Spider-Man стала одной из самых успешных игр последнего десятилетия, продаваясь миллионными тиражами, что является непростым достижением для нового IP в игровой индустрии.
Как следствие такого успеха, Insomniac Games в октябре 2023 года готовится к релизу Marvel's Spider-Man 2. Это самая ожидаемая игра которая выйдет на PS5 в этом году. В ней будут представлены несколько играбельных персонажей, большой открытый мир и костюм Человека-паука-симбионта.
Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 16 октября.
так она и крута, летать чисто просто так на паутине завораживает
Дааа, особенно под Spotify))
Эээх жаль вторую часть на пк не скоро увидим
Неудивительно
Сейчас как раз прохожу) Очень крутая игруха. Следующая будет про маилза. Жду кстати выхода 2 части на ПК
Ну так, просто нужно сделать ещё одного супермена или второго бетмена неграми и всё будет в западных топах.
Ну так, просто лучше и нет ))))
Не буду говорить, что это спорно, но после прохождения паука, я всё равно отдам предпочтения Рыцарю Аркхема.
Хотя обе игры, являются лучшими в рамках супергероики.