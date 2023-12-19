Marvel's Spider-Man 3 могут выпустить в двух частях с разницей в год

Сотрудники Sony вряд ли забудут раннее утро 19 декабря, когда в сеть утекла обширная информацию о будущих проектах студии Insomniac. В миллионах файлов пользователи нашли упоминание того, что Marvel's Spider-Man 3 планируется выпустить в период с осени 2027 по осень 2028.

Существует возможность разделения игры на две части: первая ожидается в конце 2027 года, а вторая — в конце 2028 года. При этом цена может быть снижена, и каждая половина будет стоить 50 долларов. Но при этом существует вариант и полноценного релиза одной игры в конце 2027 года и стоимостью 70 долларов. Судя по данным, Sony рассматривает возможность дополнительного заработка на формате триквела, но пока она не уверена, стоит ли разбивать игру на части.

Планируется, что эта игра станет финалом серии Marvel's Spider-Man от Insomniac Games.