Три играбельных персонажа и Гоблин: свежие подробности о Marvel's Spider-Man 3

После грандиозного релиза Marvel's Spider-Man и не менее успешного продолжения, третья часть остается лишь вопросом времени. Недавний взлом студии разработчиков Insomniac Games подтвердил, что команда активно работает над третьей частью. Эта утечка впервые раскрывает некоторые из главных особенностей Marvel's Spider-Man 3. Похоже, что цифра "3" в названии экшена будет указывать не только на часть, но и на количество игровых героев.

Согласно последним данным, полученным из утечки, в Marvel's Spider-Man 3 игроки смогут взять под свой контроль сразу трех версий Человека-паука. Это будут полноценные герои, каждый из которых отличается уникальным набором способностей и стилем боя. Первые два персонажа будут хорошо знакомы игрокам Marvel's Spider-Man 2: ими станут Человек-паук Питера Паркера и Паук Майлза Моралеса. Компанию им составит Синди Мун, более известная как Шелк.

Слив также подтверждает, что главным злодеем в новой Marvel's Spider-Man станет Гоблин в лице Нормана Озборна. Он создает целую армию, которая преобразит город до неузнаваемости, и главным героям предстоит вместе восстановить порядок.