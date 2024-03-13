Во внутренних документах Insomniac Games обнаружили концепт-арт Зеленого Гоблина из Marvel's Spider-Man 3

Несмотря на то, что с момента утечки внутренних данных Insomniac Studios прошло уже несколько месяцев, пользователи продолжают находить интересные подробности грядущих проектов студии.

Сегодня пользователи обнаружили концепт-арт Зеленого Гоблина из предстоящего Marvel's Spider-Man 3. Конечно это не означает, что внешний вид персонажа будет именно таким, как на изображении, но вероятно это будет нечто близкое к этому.

Внешний вид Гоблина явно вдохновлен более классическим обликом персонажа. Зеленый Гоблин должен стать главным злодеем третьей части. Согласно внутренним документам, третья часть должна выйти в 2028 году.