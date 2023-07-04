Энтузиасты выпустили крутой мод для Spider-Man: Miles Morales, который добавляет Паука-панка ©

Мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных" от Sony представил на больших экранах множество новых версий Человека-паука, одним из самых запоминающихся героев стал Паук-панк. Именно эту версию знаменитого супергероя энтузиасты решили воссоздать в Spider-Man: Miles Morales. С помощью модификации пользователи превратили Майлза в самого эксцентричного паука.

Над Пауком-панком для Spider-Man: Miles Morales работали сразу два талантливых разработчика. Первых из них с ником DeadGun, представил высококачественную модель персонажа на замену оригинальному герою экшена. Второй автор мода под ником GalanArtworks работает над стилизацией, чтобы приблизить Паук-панка к своей версии из мультфильма. Для этого были сделаны специальные контуры, имитируя уникальную анимацию "Человека-паука: Паутина вселенных". Результат их совместной работы вы можете увидеть на видео ниже:

Фанаты Marvel's Spider-Man: Miles Morales положительно оценили старания энтузиастов. За короткое время мод с Пауком-панком набрал множество восторженных отзывов, а сами авторы обещают продолжить работать над улучшениями.