Авторы Marvel's Spider-Man 2 отдали дань уважения "Черной пантере" Чедвика Боузмена

В Marvel's Spider-Man 2 есть дань уважения Черной пантере Чедвика Боузмена: чтобы увидеть ее, нужно достичь 25-го уровня и разблокировать костюм Человека-паука, вдохновленный Черной пантерой.

Затем достаточно добраться до посольства Ваканды, расположенного в манхэттенском районе Мидтаун, и взаимодействовать с входом в здание, нажимая на кнопку "Треугольник", чтобы Человек-паук скрестил руки, выполняя фирменный жест Черной Пантеры.

Умерший в августе 2020 года от рака, Чедвик Боузман, безусловно, оставил после себя большую пустоту в кинематографической вселенной Marvel и за ее пределами, учитывая его харизму и несомненный талант.