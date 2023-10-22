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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 379 оценок

Авторы Marvel's Spider-Man 2 отдали дань уважения "Черной пантере" Чедвика Боузмена

butcher69
Новости

В Marvel's Spider-Man 2 есть дань уважения Черной пантере Чедвика Боузмена: чтобы увидеть ее, нужно достичь 25-го уровня и разблокировать костюм Человека-паука, вдохновленный Черной пантерой.

Затем достаточно добраться до посольства Ваканды, расположенного в манхэттенском районе Мидтаун, и взаимодействовать с входом в здание, нажимая на кнопку "Треугольник", чтобы Человек-паук скрестил руки, выполняя фирменный жест Черной Пантеры.

Умерший в августе 2020 года от рака, Чедвик Боузман, безусловно, оставил после себя большую пустоту в кинематографической вселенной Marvel и за ее пределами, учитывая его харизму и несомненный талант.

-3
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Gradient_Zero

По-моему, в этой игре они отдали дань уважения всему, чему можно и нельзя, кроме Человека-Паука

16
luVol

Там кринжа с темой Украины хватает в игре

7
Алексей1478 luVol

а что там? надеюсь не как реды

0
luVol Алексей1478
+ ещё 3 картинки
5
luVol Алексей1478

Реды не были замешан напрямую в той украинской локализации. Здесь же чисто разработчики игры это внедрили

4
Gradient_Zero luVol

Ну это реально кринжатина

4
Real Slim Shady

Обычный рандомный негр, харизма у Уилла Смита, у Омара Си (1+1), Майкла Кларка Дункана (Зеленая Миля), Махершала Али (Зеленая книга), вот они топовые негры с харизмой. А это просто жертва повестки, который умер в нужное время. (К актеру ничего не имею против, имею против его возвышения, недостаточно умереть чтоб ты был легендой, это лицемерие)

3
MaxPayne86

Полностью согласен, до Чёрной пантеры про него большинство слыхом не слыхивало. В самой пантере же, актёрская игра, ну средненькая, ибо там и не прописано ничего супер актёрского.

Просто на фоне повестки, чёрного движения и всего вот этого вот, умер от болезни. Умер бы от передоза, почти никто бы и не говорил, какой он был великий в "" актёр.
А если бы его случайно где в ночи застрелили, так вообще легендой бы стал видимо.

Так что да, просто умер в нужное время.

8
-zotik-

ну смит ещё жив, Дункана можно было бы упоминать, но он умер давно, он кстати Кингпина играл, Али ещё жив, а этот рандомный негр играл пантеру и умер довольно мучительной смертью

-2
Real Slim Shady -zotik-

И что? Много людей умирает мучительной смертью, но если представить что этот негр игравший пантеру хотел сделать свою религию, то мучительная смерть неплохая реклама.

p.s. Ну впринципе вся эта BLM шиза напоминает какую то варварскую религию... это многое объясняет.

6
-zotik- Real Slim Shady

блм щас не в моде уже, забудь это. Чедвик играл пантеру-в игре выполняется жест пантеры. Всё, не придумывай себе лишнего и перестань искать какой то смысл выглядишь глупо .

-6
MaxPayne86 -zotik-

Лгбт флаги, блм граффити, лесби женщина кошка, состаренная и устрашённая Мэри Джейн, Украина и тот же Чедвик, если вы реально думаете, что это всё там появилось чисто просто так, мне вас жаль.

6
deusMarshall

Ну ещё бы не о дали, это же скорее всего в контракте прописано

0
KANSERVATOR

Африканцы одобрят

-3
Protocol10

Чедвика Боузмена

Кто такой Чедвика Бозмена, просветите плжс?

-3
Real Slim Shady

Негр который умер в нужное время и в нужном месте.

0
Раб-системы 666

За Украину респект ! Нытиков в СВО засун ть ,а не в игрушки играть им не дают-плак плак )

-5
CHUBA69

Чаму не дзяржаўная,porosya?

1