Авторы Marvel's Spider-Man 2 отдали дань уважения "Черной пантере" Чедвика Боузмена

В Marvel's Spider-Man 2 есть дань уважения Черной пантере Чедвика Боузмена: чтобы увидеть ее, нужно достичь 25-го уровня и разблокировать костюм Человека-паука, вдохновленный Черной пантерой.
Затем достаточно добраться до посольства Ваканды, расположенного в манхэттенском районе Мидтаун, и взаимодействовать с входом в здание, нажимая на кнопку "Треугольник", чтобы Человек-паук скрестил руки, выполняя фирменный жест Черной Пантеры.
Умерший в августе 2020 года от рака, Чедвик Боузман, безусловно, оставил после себя большую пустоту в кинематографической вселенной Marvel и за ее пределами, учитывая его харизму и несомненный талант.
По-моему, в этой игре они отдали дань уважения всему, чему можно и нельзя, кроме Человека-Паука
Там кринжа с темой Украины хватает в игре
а что там? надеюсь не как реды
Реды не были замешан напрямую в той украинской локализации. Здесь же чисто разработчики игры это внедрили
Ну это реально кринжатина
Обычный рандомный негр, харизма у Уилла Смита, у Омара Си (1+1), Майкла Кларка Дункана (Зеленая Миля), Махершала Али (Зеленая книга), вот они топовые негры с харизмой. А это просто жертва повестки, который умер в нужное время. (К актеру ничего не имею против, имею против его возвышения, недостаточно умереть чтоб ты был легендой, это лицемерие)
Полностью согласен, до Чёрной пантеры про него большинство слыхом не слыхивало. В самой пантере же, актёрская игра, ну средненькая, ибо там и не прописано ничего супер актёрского.
Просто на фоне повестки, чёрного движения и всего вот этого вот, умер от болезни. Умер бы от передоза, почти никто бы и не говорил, какой он был великий в "" актёр.
А если бы его случайно где в ночи застрелили, так вообще легендой бы стал видимо.
Так что да, просто умер в нужное время.
ну смит ещё жив, Дункана можно было бы упоминать, но он умер давно, он кстати Кингпина играл, Али ещё жив, а этот рандомный негр играл пантеру и умер довольно мучительной смертью
И что? Много людей умирает мучительной смертью, но если представить что этот негр игравший пантеру хотел сделать свою религию, то мучительная смерть неплохая реклама.
p.s. Ну впринципе вся эта BLM шиза напоминает какую то варварскую религию... это многое объясняет.
блм щас не в моде уже, забудь это. Чедвик играл пантеру-в игре выполняется жест пантеры. Всё, не придумывай себе лишнего и перестань искать какой то смысл выглядишь глупо .
Лгбт флаги, блм граффити, лесби женщина кошка, состаренная и устрашённая Мэри Джейн, Украина и тот же Чедвик, если вы реально думаете, что это всё там появилось чисто просто так, мне вас жаль.
Ну ещё бы не о дали, это же скорее всего в контракте прописано
Африканцы одобрят
Чедвика Боузмена
Кто такой Чедвика Бозмена, просветите плжс?
Негр который умер в нужное время и в нужном месте.
За Украину респект ! Нытиков в СВО засун ть ,а не в игрушки играть им не дают-плак плак )
Чаму не дзяржаўная,porosya?