Чтобы выйти на прибыль, продажи Marvel's Spider-Man 2 должны составить 7,2 млн копий по полной цене

Для того чтобы выйти на прибыль, Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games должны продать 7,2 миллиона копий игры Marvel's Spider-Man 2 по полной цене, ведь бюджет игры составляет более 300 миллионов долларов. Для примера, бюджет Ghost of Tsushima составил всего 60 млн долларов.
Среди недавних утечек, связанных с будущими играми Insomniac Games, оказались слайды презентации, указывающие на то, что последний релиз студии, Marvel's Spider-Man 2, имеет колоссальный бюджет в 315 миллионов долларов, и, следовательно, для того, чтобы выйти в безубыток, ему потребуется продать 7,2 миллиона копий по полной цене.
Согласно слайду презентации, большая часть колоссального бюджета в 300 миллионов долларов ушла на зарплаты, бонусы и льготы для сотрудников самой Insomniac Games. Компания ожидает, что за первые 12 месяцев Marvel's Spider-Man 2 продастся тиражом 11,6 миллиона копий, а ожидаемые пожизненные продажи составят 16,5 миллиона копий. Выручка или чистые продажи за первый год составят $617,2 млн, а выручка за все время существования игры - $781,9 млн. По состоянию на 11 декабря 2023 года продажи игры составили 6,1 миллионов копий.
Ранее сообщалось, что Marvel's Venom будет следовать ценовой модели Marvel's Spider-Man: Miles Morales, основываясь на информации, полученной в результате кражи данных Insomniac Games. Судя по утечке информации, релиз Marvel's Venom запланирован на праздничные дни 2025 года.