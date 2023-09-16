Marvel's Spider-Man 2 - главная звезда прошедшего State of Play

Трейлер Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games стал самым просматриваемым роликом в рамках прошедшей State of Play от Sony, превзойдя Final Fantasy 7 Rebirth. Количество просмотров нового трейлера игры для PS5 на YouTube-канале PlayStation превышает отметку в 2,5 млн. просмотров, что значительно больше, чем у всех остальных трейлеров, вошедших в презентацию, вместе взятых.
Вот какова статистика зрительской аудитории по состоянию на вечер пятницы:
- Marvel's Spider-Man 2 - 2,5 млн.
- Final Fantasy VII Rebirth - 592 000
- Выход DLC для Resident Evil 4 - 232 000
- PS5 Deep Earth Collection - 164 000
- Avatar: Frontiers of Pandora - 145 000
- Tales of Arise: Beyond the Dawn - 124 000
- Helldivers 2 - 79 000
- Honkai: Star Rail - 54 000
- Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord - 51 000
- Baby Steps - 46 000
- Ghostrunner 2 - 37 000
- Foamstars - 33 000
Интерес к Marvel's Spider-Man 2 настолько высок, что простой трейлер, в котором описываются костюмы, включенные в Digital Deluxe Edition, набрал более 900 тысяч просмотров и занял бы второе место, появись он в рамках презентации State of Play.
Естественно, совсем другое дело, насколько эти просмотры отразятся на продажах после выхода каждой игры, впрочем, трудно не заметить, что следующая игра от Insomniac станет чрезвычайно популярной.
Ну так человек-паук 2 игра года по сути
Baldur's Gate 3 передает привет