Marvel's Spider-Man 2 - главная звезда прошедшего State of Play ©

Трейлер Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games стал самым просматриваемым роликом в рамках прошедшей State of Play от Sony, превзойдя Final Fantasy 7 Rebirth. Количество просмотров нового трейлера игры для PS5 на YouTube-канале PlayStation превышает отметку в 2,5 млн. просмотров, что значительно больше, чем у всех остальных трейлеров, вошедших в презентацию, вместе взятых.

Вот какова статистика зрительской аудитории по состоянию на вечер пятницы:

Marvel's Spider-Man 2 - 2,5 млн.

Final Fantasy VII Rebirth - 592 000

Выход DLC для Resident Evil 4 - 232 000

PS5 Deep Earth Collection - 164 000

Avatar: Frontiers of Pandora - 145 000

Tales of Arise: Beyond the Dawn - 124 000

Helldivers 2 - 79 000

Honkai: Star Rail - 54 000

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord - 51 000

Baby Steps - 46 000

Ghostrunner 2 - 37 000

Foamstars - 33 000

Интерес к Marvel's Spider-Man 2 настолько высок, что простой трейлер, в котором описываются костюмы, включенные в Digital Deluxe Edition, набрал более 900 тысяч просмотров и занял бы второе место, появись он в рамках презентации State of Play.

Естественно, совсем другое дело, насколько эти просмотры отразятся на продажах после выхода каждой игры, впрочем, трудно не заметить, что следующая игра от Insomniac станет чрезвычайно популярной.