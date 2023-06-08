Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 185 оценок

Marvel's Spider-Man 2 выйдет в октябре этого года

©
4efy
Новости

Творческий директор ожидаемого экшена Marvel's Spider-Man 2 Брайан Интихар назвал точную дату выхода. Ждать осталось совсем немного, ведь окунуться в новое приключение игроки смогут уже 20 октября 2023 года. Проект выйдет эксклюзивно для платформы PlayStation 5.

Помимо всего прочего, во время интервью Брайан Интихар поведал еще больше подробностей о самом Веноме. Теперь точно известно, что Эдди Брок не будет носителем симбиота. Другие же подробности о ключевых героях и сюжете ожидаются позже.

Консоли Анонсы
6
13
Последние посты по игре Marvel's Spider-Man 2
Фанаты обратились к Insomniaс с просьбой добавить в Spider-Man 2 паучиху Гвен
Фанаты обратились к Insomniaс с просьбой добавить в Spider-Man 2 паучиху Гвен
Дата выхода Marvel's Spider-Man 2 будет раскрыта, когда команда разработчиков будет полностью уверена
Дата выхода Marvel's Spider-Man 2 будет раскрыта, когда команда разработчиков будет полностью уверена
В мультфильме "Человек-паук: Паутина вселенных" показали новый геймплей Marvel's Spider-Man 2
В мультфильме "Человек-паук: Паутина вселенных" показали новый геймплей Marvel's Spider-Man 2
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Magistros

4 минуты болтовни, 2 арта, дата анонса.
Какой же нудный фест...

8
trainkoher

для тех, кому лень смотреть

Спойлер
3
монcтр

"эксклюзивно" hah

1
jax baron

да будет на пк.

1
4efy

Пока что )

1
Герман Кийко

Он после релиза на Плойку выйдет же на пк я так понимаю да?

0
Magistros

Ага, через пару лет, в лучшем случае.

1
Newworld_DESTROYER

Это могла быть готи если бы не старфилд

0
Mimocrocodil

Ждем сперва бета-тест на ютюбе, а через пару лет можно и на пк пройти будет, когда выйдет.

0
ulLya33

Не особо люблю игру про человека паука , но по фильму еще зашел веном , ради него поиграю

0
jax baron

за то уже......

0
Папел

В октябре стартует бета-тест, который продлится от года, до двух. Наша компания хочет, чтоб PC игроки были довольны продуктом. (c) Sony

-2
Strannik110

"Помимо всего прочего, во время интервью Брайан Интихар поведал еще больше подробностей о самом Веноме. Теперь точно известно, что Эдди Брок не будет носителем симбиота."

Ну тогда тут два варианта, либо Мак Гарган, либо же....Джона Джеймсон :D

-2