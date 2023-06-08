Marvel's Spider-Man 2 выйдет в октябре этого года ©

Творческий директор ожидаемого экшена Marvel's Spider-Man 2 Брайан Интихар назвал точную дату выхода. Ждать осталось совсем немного, ведь окунуться в новое приключение игроки смогут уже 20 октября 2023 года. Проект выйдет эксклюзивно для платформы PlayStation 5.

Помимо всего прочего, во время интервью Брайан Интихар поведал еще больше подробностей о самом Веноме. Теперь точно известно, что Эдди Брок не будет носителем симбиота. Другие же подробности о ключевых героях и сюжете ожидаются позже.