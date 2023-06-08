Marvel's Spider-Man 2 выйдет в октябре этого года

Творческий директор ожидаемого экшена Marvel's Spider-Man 2 Брайан Интихар назвал точную дату выхода. Ждать осталось совсем немного, ведь окунуться в новое приключение игроки смогут уже 20 октября 2023 года. Проект выйдет эксклюзивно для платформы PlayStation 5.
Помимо всего прочего, во время интервью Брайан Интихар поведал еще больше подробностей о самом Веноме. Теперь точно известно, что Эдди Брок не будет носителем симбиота. Другие же подробности о ключевых героях и сюжете ожидаются позже.
4 минуты болтовни, 2 арта, дата анонса.
Какой же нудный фест...
для тех, кому лень смотреть
"эксклюзивно" hah
да будет на пк.
Пока что )
Он после релиза на Плойку выйдет же на пк я так понимаю да?
Ага, через пару лет, в лучшем случае.
Это могла быть готи если бы не старфилд
Ждем сперва бета-тест на ютюбе, а через пару лет можно и на пк пройти будет, когда выйдет.
Не особо люблю игру про человека паука , но по фильму еще зашел веном , ради него поиграю
за то уже......
В октябре стартует бета-тест, который продлится от года, до двух. Наша компания хочет, чтоб PC игроки были довольны продуктом. (c) Sony
"Помимо всего прочего, во время интервью Брайан Интихар поведал еще больше подробностей о самом Веноме. Теперь точно известно, что Эдди Брок не будет носителем симбиота."
Ну тогда тут два варианта, либо Мак Гарган, либо же....Джона Джеймсон :D