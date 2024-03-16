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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 689 оценок

Неофициальную ПК-версию Marvel's Spider-Man 2 сравнили с версией на PlayStation 5

butcher69
Новости

YouTube-канал Combative 117 поделился сравнительным видео между PS5 и последней версией неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2. И результаты получились весьма впечатляющими.

Как вы можете видеть, изображения немного низкого разрешения. Однако цель этого видео не в том, чтобы сравнить текстуры. Его главная цель — показать, насколько близок к PS5-версии неофициальный порт для ПК.

Вода выглядит хуже, чем в PS5. Но в основном неофициальный ПК-порт практически идентичен версии PS5 на этих изображениях. Но играть в него пока рановато, в этой версии еще хватает разного рода технических проблем.

Кстати, о воде: в следующем билде команда, создавшая ПК-порт, добавит трассировку лучей. Это должно значительно улучшить качество отражений. Таким образом, вода и высокие здания будут выглядеть лучше.

Sony не сообщила ничего официального о выходе Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Тем не менее стоит ожидать, что игра выйдет на ПК в 2025 году. По крайней мере, именно на это намекала недавняя утечка от Insomniac.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
AlexFoRestor

А откуда её скачать?

1
Лидер_Мур

на торрентигрухе есть с последними обновами, но вес 250 гигов

0
супер пиявка

подожду оф игру на пк пожалуй

1
Валерий Юриков

Включаешь трассировку, говоришь:"...ааа вот как оно могло бы быть, если бы разработчики голову из ж..пы достали и немного отработали свои деньги", - потом выключаешь этот слишком зеркальный и неимоверно требовательный изврат и пытаемся найти в современных ААААААА-играх хоть намек на сюжет и интересный геймплей

0
BLOCK0
Вода выглядит хуже, чем в PS5.

Да не только вода, текстуры мыльные, освещение всратое, в общем пилить и пилить, так что жду дальше

-3