Неофициальную ПК-версию Marvel's Spider-Man 2 сравнили с версией на PlayStation 5

YouTube-канал Combative 117 поделился сравнительным видео между PS5 и последней версией неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2. И результаты получились весьма впечатляющими.
Как вы можете видеть, изображения немного низкого разрешения. Однако цель этого видео не в том, чтобы сравнить текстуры. Его главная цель — показать, насколько близок к PS5-версии неофициальный порт для ПК.
Вода выглядит хуже, чем в PS5. Но в основном неофициальный ПК-порт практически идентичен версии PS5 на этих изображениях. Но играть в него пока рановато, в этой версии еще хватает разного рода технических проблем.
Кстати, о воде: в следующем билде команда, создавшая ПК-порт, добавит трассировку лучей. Это должно значительно улучшить качество отражений. Таким образом, вода и высокие здания будут выглядеть лучше.
Sony не сообщила ничего официального о выходе Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Тем не менее стоит ожидать, что игра выйдет на ПК в 2025 году. По крайней мере, именно на это намекала недавняя утечка от Insomniac.
А откуда её скачать?
на торрентигрухе есть с последними обновами, но вес 250 гигов
подожду оф игру на пк пожалуй
Включаешь трассировку, говоришь:"...ааа вот как оно могло бы быть, если бы разработчики голову из ж..пы достали и немного отработали свои деньги", - потом выключаешь этот слишком зеркальный и неимоверно требовательный изврат и пытаемся найти в современных ААААААА-играх хоть намек на сюжет и интересный геймплей
Да не только вода, текстуры мыльные, освещение всратое, в общем пилить и пилить, так что жду дальше