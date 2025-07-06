Слух: Marvel's Venom от Insomniac Games выйдет в 2026 году

Вчера появилась информация о том, что помимо Marvel's Wolverine, студия Insomniac Games работает над еще двумя неанонсированными проектами:
Один из инсайдеров поделился информацией о том, что одним из этих проектов точно станет Marvel's Venom - игра, о которой уже давно ходят слухи. Сообщается, что именно Веном будет следующей игрой Insomniac Games - игра выйдет в 2026 году.
В свою очередь релиз Marvel's Wolverine запланирован на 2027 год, а Marvel's Spider-Man 3 - в 2029 году.
Боюсь, испортят и так до боли соевого свинома... Сначала целая трилогия треш-фильмов с клоунадой, бедный Том Харди, потом непонятный 5-минутный геймплей за свинома в Spider-man 2 и общий унылый сюжетец...
ну так это будет как с Marvel’s Spider-Man: Miles Morales