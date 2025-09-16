Инсайдер: скоро Sony проведет новую презентацию с играми

Надёжный инсайдер NateTheHate, который ранее неоднократно делился достоверными инсайдами, сообщает о том, что компания Sony уже в скором времени планирует провести свою новую презентацию.

Будет ли это State of Play или полноценный PlayStation Showcase на данный момент неизвестно. Ранее ходили слухи о том, что презентация от Sony состоится до начала выставки Tokyo Game Show 2025, и на ней могут показать Marvel's Wolverine от студии Insomniac Games.

Если слухи окажутся верны, то презентация от Sony может состояться уже на этой или следующей неделе.