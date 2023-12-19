Логан кромсает врагов когтями и избивает кулаками в вертикальном срезе геймплея Marvel's Wolverine

В рамках недавней утечки информации из Insomniac Games, которая раскрыла большое количество подробностей о проектах студии, хакерская группа пролила свет и на грядущую игру Marvel's Wolverine. Анонсированная в 2021 году, эта игра станет следующим крупным проектом, который станет первым из игр про Людей Икс. Возможно, что именно эта игра запустит новую трилогию с Росомахой в главной роли.

Мы уже видели некоторые отрывки с геймплеем из ранних сборок игры и даже узнали, что в сеть могли слить ранний билд ПК-версии предстоящей игры, но в этот раз пользователи обнаружили более зрелищные геймплейные ролики в которых наш герой сражается с группой врагов и боссом, а так же исследует локацию используя свое "чутье",

Вы можете видеть, что миссии называются "Вертикальный срез", и это то, что делают сотрудники для презентации игры для отчета перед высшим руководством или инвесторами. Это короткое окно геймплея с максимально возможной полировкой. Фактически это масштабный прототип, который наглядно подтверждает потенциал будущей игры. В полной версии игры пopядoк и нacыщeннocть coбытий мoгyт зaмeтнo oтличaтьcя.

Marvel's Wolverine была анонсирована для PS5, но дата ее выхода пока не называется. Из утечки следует, что игра должна выйти на консоли в 2025-2026 году.