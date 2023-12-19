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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, От третьего лица
7.9 117 оценок

Логан кромсает врагов когтями и избивает кулаками в вертикальном срезе геймплея Marvel's Wolverine

butcher69
Новости

В рамках недавней утечки информации из Insomniac Games, которая раскрыла большое количество подробностей о проектах студии, хакерская группа пролила свет и на грядущую игру Marvel's Wolverine. Анонсированная в 2021 году, эта игра станет следующим крупным проектом, который станет первым из игр про Людей Икс. Возможно, что именно эта игра запустит новую трилогию с Росомахой в главной роли.

Мы уже видели некоторые отрывки с геймплеем из ранних сборок игры и даже узнали, что в сеть могли слить ранний билд ПК-версии предстоящей игры, но в этот раз пользователи обнаружили более зрелищные геймплейные ролики в которых наш герой сражается с группой врагов и боссом, а так же исследует локацию используя свое "чутье",

Вы можете видеть, что миссии называются "Вертикальный срез", и это то, что делают сотрудники для презентации игры для отчета перед высшим руководством или инвесторами. Это короткое окно геймплея с максимально возможной полировкой. Фактически это масштабный прототип, который наглядно подтверждает потенциал будущей игры. В полной версии игры пopядoк и нacыщeннocть coбытий мoгyт зaмeтнo oтличaтьcя.

Marvel's Wolverine была анонсирована для PS5, но дата ее выхода пока не называется. Из утечки следует, что игра должна выйти на консоли в 2025-2026 году.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Sorsh

Оно уже выглядит весьма неплохо, а ведь у них ещё 2-3 года в запасе
Хотя конечно паучком отдаёт, это видно

5
spaMER_ID

Паучком отдаёт, так как все анимации от туда.

0
Rensky27

бэтмэн???!

1
Clive Rosfield

Коментарии тут однако интересные, то у них анимация плохая, то урона нет, то графика не очень... Если что, то игра ещё даже не вышла и тем более это слив игры, которая ещё выйдет через несколько лет и это в лучшем случае, так что о чем вы люди... Самим не смешно вам писать такой бред?

1
Mr. Frosty

Классно инсомниакам поднасрали. Чей заказ интересно?

0
Eddward West

конторы xbox

2
bysaturn

Местные мамкины комментаторы не знают что такое вертикальный с

-1
GayFish

Короче, будет очередной блеклый продукт без новых идей, однокнопочный геймплей, а в перерывах кинцо с плохим сюжетом, типичный эксклюзив Сони.

-5
Night Driving Avenger
0
makeavelli Night Driving Avenger

откуда блин такая гифка . разъипало =)

0
ПУМПА ДУМПА

Муcкул нет, слабенький

-6
Poroblok1

Мда, расчлененки нет, просто царапает, будто геймплей за моего кота.

-8
SULIK 712

какие то странные пропорции тела,бегает неуклюжий квадрат

-9
ka4o4ek

В такое может вложиться только даун.

-9
bysaturn

И че тебе не нравится в данном случае?

2
xentart

А где фиксация повреждений? Какие-то капли крови, хотя при таких ранения фонтаном кровища должна литься, пробежки и скольжение по вертикальным поверхностям вообще нелепо выглядят. Надеюсь, к релизу это поправят.

-10
makeavelli

читать наверно разучился ??

Вы можете видеть, что миссии называются "Вертикальный срез", и это то, что делают сотрудники для презентации игры для отчета, или презентации, перед высшим руководством или инвесторами. Это короткое окно геймплея с максимально возможной полировкой. Фактически это масштабный прототип

Фактически игры нету . Это набор ассетов и анимаций базовых.

какая кровища должна литься ???=))

7