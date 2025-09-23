Sony анонсировала игровую презентацию State of Play

Sony анонсировала новую презентацию State of Play, которая пройдёт в ночь с 24 на 25 сентября и начнётся ровно в полночь по московскому времени. Трансляция продлится более 35 минут, в течение которых компания и её партнёры покажут свежие проекты для PlayStation.
Особое внимание на мероприятии будет уделено Saros, новой игре студии Housemarque, известной по Returnal. Разработчики обещают показать почти пять минут геймплея, позволяя игрокам впервые оценить мир и механики будущей игры.
Это State of Play станет очередной возможностью для фанатов Sony узнать о ближайших релизах, увидеть новые проекты и получить эксклюзивные подробности о популярных студиях. Мероприятие обещает быть насыщенным и интересным, а первые кадры Saros наверняка вызовут бурное обсуждение в сообществе.
Чем они могут удивить,Sony уже превратилась в шарашкину контору.
Интересно покажут ли Россомаху и Интергалактику или приберегут для ТГА
Ого, есть тот кто ждет Интергалактику) Хейт в студию!
Вот про Вулверина, как раз и говорили недавно
Может что то новое покажут по этой игре , кроме гомойотея и лысой бабы из второго конкорда
Они два года молчали, что б сарос показать? Анонсируют тучу игр, что б потом их когда-то начать делать
какие два года? Сарос в феврале этого года анонсировали
я имею ввиду 2 года с их последнего шоукейса прошло, черт с ним с этим саросом я его
Вот как раз на Showcase-ах, они анонсят туеву хучу игор, и которого как раз 2 года уже нет
Посмотрим чем удивят.
Думаю ничем.
А я бы не удивился , учитывая количество игр на 5 мыловарне )
Давайте Demon's Souls и будет супер. Ибо у Sony ничего и не осталось из относительно новых экзов.
Ну если опять демон соулса не будет, то херня калклорды и энтерзекринж смотреть не хочу.