Sony анонсировала игровую презентацию State of Play

Sony анонсировала новую презентацию State of Play, которая пройдёт в ночь с 24 на 25 сентября и начнётся ровно в полночь по московскому времени. Трансляция продлится более 35 минут, в течение которых компания и её партнёры покажут свежие проекты для PlayStation.

Особое внимание на мероприятии будет уделено Saros, новой игре студии Housemarque, известной по Returnal. Разработчики обещают показать почти пять минут геймплея, позволяя игрокам впервые оценить мир и механики будущей игры.

Это State of Play станет очередной возможностью для фанатов Sony узнать о ближайших релизах, увидеть новые проекты и получить эксклюзивные подробности о популярных студиях. Мероприятие обещает быть насыщенным и интересным, а первые кадры Saros наверняка вызовут бурное обсуждение в сообществе.