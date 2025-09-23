ЧАТ ИГРЫ
Sony анонсировала игровую презентацию State of Play

butcher69 butcher69

Sony анонсировала новую презентацию State of Play, которая пройдёт в ночь с 24 на 25 сентября и начнётся ровно в полночь по московскому времени. Трансляция продлится более 35 минут, в течение которых компания и её партнёры покажут свежие проекты для PlayStation.

Особое внимание на мероприятии будет уделено Saros, новой игре студии Housemarque, известной по Returnal. Разработчики обещают показать почти пять минут геймплея, позволяя игрокам впервые оценить мир и механики будущей игры.

Это State of Play станет очередной возможностью для фанатов Sony узнать о ближайших релизах, увидеть новые проекты и получить эксклюзивные подробности о популярных студиях. Мероприятие обещает быть насыщенным и интересным, а первые кадры Saros наверняка вызовут бурное обсуждение в сообществе.

Комментарии:
PuaJl4eJl

Чем они могут удивить,Sony уже превратилась в шарашкину контору.

William Dwight

Интересно покажут ли Россомаху и Интергалактику или приберегут для ТГА

iMattz

Ого, есть тот кто ждет Интергалактику) Хейт в студию!

K0t Felix

Вот про Вулверина, как раз и говорили недавно

MNM 777

Может что то новое покажут по этой игре , кроме гомойотея и лысой бабы из второго конкорда

kaiberserk

Они два года молчали, что б сарос показать? Анонсируют тучу игр, что б потом их когда-то начать делать

Никита Дроздоvv

какие два года? Сарос в феврале этого года анонсировали

kaiberserk Никита Дроздоvv

я имею ввиду 2 года с их последнего шоукейса прошло, черт с ним с этим саросом я его

K0t Felix kaiberserk

Вот как раз на Showcase-ах, они анонсят туеву хучу игор, и которого как раз 2 года уже нет

SOLUS5678

Посмотрим чем удивят.

PuaJl4eJl

Думаю ничем.

MNM 777 PuaJl4eJl

А я бы не удивился , учитывая количество игр на 5 мыловарне )

Евгений Кондратенко

Давайте Demon's Souls и будет супер. Ибо у Sony ничего и не осталось из относительно новых экзов.

JustA_NiceGuy
borsic

Ну если опять демон соулса не будет, то херня калклорды и энтерзекринж смотреть не хочу.