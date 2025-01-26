15 лет назад вышла легендарная Mass Effect 2

Когда Mass Effect 2 вышла в 2010 году, скорее всего, никто толком не знал, что их ждет. Первая игра Mass Effect вышла в 2007 году и получила положительные отзывы, поэтому, конечно, ее поклонники с нетерпением ждали возможности провести больше времени на «Нормандии» с капитаном Шепардом и его командой. Однако Mass Effect 2 стала новой точкой входа в серию Mass Effect с ее усовершенствованными боевыми действиями и исследованиями, полноценной механикой построения отношений и повышенным акцентом на действиях игрока. С тех пор серия Mass Effect стала феноменом RPG, значительная часть репутации которой была обусловлена ее беспрецедентной ценностью для выбора игрока.
Игра блестяще обыгрывает идею выбора игрока, наглядно иллюстрируя, как ваш выбор влияет не только на игровой мир, но и на персонажей, с которыми вы строите отношения. Эти отношения имеют решающее значение для настоящего удара под дых Mass Effect 2 — финала миссии самоубийства. Возможно, никогда не было более подходящего финала для видеоигры, который так правильно представляет основные темы всего опыта.
Каждый час Mass Effect 2 — это захватывающий опыт, который подрывает наше представление как о научно-фантастических историях, так и о том, как игроки взаимодействуют с играми. Она послужила источником вдохновения для бесчисленного количества игр, от The Witcher 3 до The Outer Worlds, — но даже 15 лет спустя ни одной из них не удалось достичь тех же высот.
Одна из лучших игр за все время
Вообще, довольно странная постановка сцены, учитывая, что там речь идёт про семейные траблы
Это две весомых мотивации, левая и правая)))
Одна из самых любимых игр в коллекции за всю жизнь и самая крутая франшиза навсегда!!
Из обзора игры МЕ 2 в 2010 году.
Апогей серии и одна из лучших игр в природе. Это была первая в моей жизни игра, расширенное издание которой я купил потратив почти все на тот момент карманные деньги, потому что это же было "продолжение Mass Effect!". Всё в ней было сделано идеально! Жаль больше таких игр не делают...
Вторая часть лично для меня круче первой получилась.Особенно когда надо было собирать команду для решающей битвы.Самый классная часть в игре, финальная битва.
И красивая! ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ!
Как фанат скажу что трилогия навсегда останется в моём сердце. Лучшая ролевая игра!!!!.
Одна из лучших игр, в то время перед поступлением в колледж прошел игру взахлеб помимо мафий 2 и фоллаут 3, 2010 год был одним из лучших не только в плане игр, жаль не вернуться в те годы (
👍🍸
Фуфло, лучше в танки гонять
15 лет никак не могу начать играть в эту франшизу, сам себе говорю - надо, игра то топовая, все хвалят. Но кажыдй раз лень идти в магазин зеленый.
Средняя игра на 7 из 10. Боевка слабенькая без глубины для консолоты.