15 лет назад вышла легендарная Mass Effect 2

Когда Mass Effect 2 вышла в 2010 году, скорее всего, никто толком не знал, что их ждет. Первая игра Mass Effect вышла в 2007 году и получила положительные отзывы, поэтому, конечно, ее поклонники с нетерпением ждали возможности провести больше времени на «Нормандии» с капитаном Шепардом и его командой. Однако Mass Effect 2 стала новой точкой входа в серию Mass Effect с ее усовершенствованными боевыми действиями и исследованиями, полноценной механикой построения отношений и повышенным акцентом на действиях игрока. С тех пор серия Mass Effect стала феноменом RPG, значительная часть репутации которой была обусловлена ​​ее беспрецедентной ценностью для выбора игрока.

Игра блестяще обыгрывает идею выбора игрока, наглядно иллюстрируя, как ваш выбор влияет не только на игровой мир, но и на персонажей, с которыми вы строите отношения. Эти отношения имеют решающее значение для настоящего удара под дых Mass Effect 2 — финала миссии самоубийства. Возможно, никогда не было более подходящего финала для видеоигры, который так правильно представляет основные темы всего опыта.

Каждый час Mass Effect 2 — это захватывающий опыт, который подрывает наше представление как о научно-фантастических историях, так и о том, как игроки взаимодействуют с играми. Она послужила источником вдохновения для бесчисленного количества игр, от The Witcher 3 до The Outer Worlds, — но даже 15 лет спустя ни одной из них не удалось достичь тех же высот.