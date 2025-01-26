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Mass Effect 2 25.01.2010
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.4 8 309 оценок

15 лет назад вышла легендарная Mass Effect 2

monk70
Новости

Когда Mass Effect 2 вышла в 2010 году, скорее всего, никто толком не знал, что их ждет. Первая игра Mass Effect вышла в 2007 году и получила положительные отзывы, поэтому, конечно, ее поклонники с нетерпением ждали возможности провести больше времени на «Нормандии» с капитаном Шепардом и его командой. Однако Mass Effect 2 стала новой точкой входа в серию Mass Effect с ее усовершенствованными боевыми действиями и исследованиями, полноценной механикой построения отношений и повышенным акцентом на действиях игрока. С тех пор серия Mass Effect стала феноменом RPG, значительная часть репутации которой была обусловлена ​​ее беспрецедентной ценностью для выбора игрока.

Игра блестяще обыгрывает идею выбора игрока, наглядно иллюстрируя, как ваш выбор влияет не только на игровой мир, но и на персонажей, с которыми вы строите отношения. Эти отношения имеют решающее значение для настоящего удара под дых Mass Effect 2 — финала миссии самоубийства. Возможно, никогда не было более подходящего финала для видеоигры, который так правильно представляет основные темы всего опыта.

20 игр, которым в 2025 году исполнится пятнадцать лет

Каждый час Mass Effect 2 — это захватывающий опыт, который подрывает наше представление как о научно-фантастических историях, так и о том, как игроки взаимодействуют с играми. Она послужила источником вдохновения для бесчисленного количества игр, от The Witcher 3 до The Outer Worlds, — но даже 15 лет спустя ни одной из них не удалось достичь тех же высот.

27
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Большая Флейта

Одна из лучших игр за все время

13
HellowRainbow

Вообще, довольно странная постановка сцены, учитывая, что там речь идёт про семейные траблы

-3
Большая Флейта HellowRainbow

Это две весомых мотивации, левая и правая)))

1
HVTE

Одна из самых любимых игр в коллекции за всю жизнь и самая крутая франшиза навсегда!!

10
Ивасик

Из обзора игры МЕ 2 в 2010 году.

7
DEAD S.n.A.k.e.

Апогей серии и одна из лучших игр в природе. Это была первая в моей жизни игра, расширенное издание которой я купил потратив почти все на тот момент карманные деньги, потому что это же было "продолжение Mass Effect!". Всё в ней было сделано идеально! Жаль больше таких игр не делают...

3
prince0

Вторая часть лично для меня круче первой получилась.Особенно когда надо было собирать команду для решающей битвы.Самый классная часть в игре, финальная битва.

2
LeoMacReady

И красивая! ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ!

1
SOLUS5678

Как фанат скажу что трилогия навсегда останется в моём сердце. Лучшая ролевая игра!!!!.

1
Madiark

Одна из лучших игр, в то время перед поступлением в колледж прошел игру взахлеб помимо мафий 2 и фоллаут 3, 2010 год был одним из лучших не только в плане игр, жаль не вернуться в те годы (

0
Yoshemitsu
-3
Mankar Camoran

👍🍸

-5
Simple Jack

Фуфло, лучше в танки гонять

-9
Real Slim Shady

15 лет никак не могу начать играть в эту франшизу, сам себе говорю - надо, игра то топовая, все хвалят. Но кажыдй раз лень идти в магазин зеленый.

-10
Чебурешник

Средняя игра на 7 из 10. Боевка слабенькая без глубины для консолоты.

0