Легендарная Mass Effect 2 отпраздновала свое 14-летие

Когда речь идет о сиквелах, особенно о сиквелах "новаторских игр", которые имеют потенциал для большого развития, ожидается, что вторая игра всегда будет лучше первой. Будь то видеоигры, фильмы или некоторые другие объекты, люди с нетерпением ждут сиквелов, потому что хотят увидеть, что люди сделают дальше. Когда речь зашла о Bioware и их космической франшизе, они неплохо постарались, выпустив оригинальную игру, но когда четырнадцать лет назад вышла Mass Effect 2, геймеры были просто в восторге. Четырнадцать лет спустя мы все еще вспоминаем эту игру с благоговением и почтением по всем правильным причинам.
Было множество причин, по которым эту игру назвали шедевром в 2010 году и до сих пор называют "лучшей из серии". Во-первых, они сделали несколько "поворотов" в сюжете, которые многие не ожидали увидеть, например, убили коммандера Шепарда в первом же эпизоде! Это привело к тому, что он был возрожден и завербован Цербером, группой, которая в первой части была абсолютным злом, потому что только они видели угрозу для человечества и Вселенной в целом.
Второй большой поворот заключался в том, что вся игра была "самоубийственной миссией", призванной остановить некую фракцию, известную как Коллекционеры. Они собирали людей по неизвестным причинам, и Шепарду понадобилась команда лучших специалистов во вселенной, чтобы остановить их.
Эта команда и по сей день остается одной из самых крутых, когда-либо созданных для RPG. Миранда, Тан, Мордин, Грюнт, Джек, Легион, а также вернувшиеся "старые друзья" Гаррус, Тали и еще несколько сюрпризов в DLC-контенте - все это звездная эскадра с глубокими историями, о которых хочется узнать больше.
И не забудьте про геймплей! Bioware усовершенствовала свой ролевой шутер по многим аспектам, в том числе включила в него возможность ведения боя из-за укрытий, чтобы сделать происходящее более напряженным. Кроме того, Коллекционеры не раз подбрасывали Шепарду и его команде угрозы, которые заставляли вас приспосабливаться, наряду со всем остальным, с чем вы сражались.
Когда все было сказано и сделано? Mass Effect 2 была эпической во всех смыслах этого слова, и, как напоминает трейлер ниже, это было нечто особенное:
Ирония судьбы в том, что после этой великолепной игры франшиза пошла на спад. Хотя в третьей части было много положительных моментов, ее финал многое испортил для геймеров, и никто не любит говорить о четвертой части. Сейчас Bioware и близко не напоминает себя прежнюю, но они все еще обещают, что франшиза будет продолжаться. Трудно представить, что они смогут превзойти уровень предыдущих игр.
Самая любимая франшиза из когда либо сыгранных!!!
Стабильно раз в пару лет прохожу все 3 части.
С ДР ВЕЛИКАЯ!!!
самая сбалансированная в трилогии, имхо, разве что патронов на автоматы иногда в бою не хватает
лучшая в трилогии, жаль что потом серия скатилась
Я почему то думаю, если бы Mass Effect 2 вышла в 2023, даже в таком виде в котором она сейчас, она взяла бы игру года.
Что каждый человек хочет от компьютерной игры? Я считаю, что ощутить себя частью чего-то необычного героического. Если вы со мной согласны, то Mass Effect-это лучший выбор. Сюжет игры Mass Effect лучший сюжет в истории... Поздравляем MF2! А компании BioWare - великих свершений
Намного лучше ощущается в плане про космос чем Старфилд. 14 лет назад вышла вторая часть, при этом в разы лучше чем Старфилд.
С ДР легенда!
Это та игра которая как Horizon Запретный Запад ?)))
Да да. Жалкая пародия на Хорайзен 2))
что-то не понимаю юмора, че это все про Хорайзен 2, если ДР у МЭ 2?
Купленные обзоры от журналов спалили. Потому, что все как один, начал сравнивать с МЕ. От туда и пошел прикол.
Да мем на выходе хорайзен 2 был,сравнивали с ме2 ,точно не помню
мда, я чет вообще не могу представить, что у них может быть общего. Где, какой игрожур это высрал, можно название, ссылку, аж интересно стало))