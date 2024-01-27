Легендарная Mass Effect 2 отпраздновала свое 14-летие

Когда речь идет о сиквелах, особенно о сиквелах "новаторских игр", которые имеют потенциал для большого развития, ожидается, что вторая игра всегда будет лучше первой. Будь то видеоигры, фильмы или некоторые другие объекты, люди с нетерпением ждут сиквелов, потому что хотят увидеть, что люди сделают дальше. Когда речь зашла о Bioware и их космической франшизе, они неплохо постарались, выпустив оригинальную игру, но когда четырнадцать лет назад вышла Mass Effect 2, геймеры были просто в восторге. Четырнадцать лет спустя мы все еще вспоминаем эту игру с благоговением и почтением по всем правильным причинам.

Было множество причин, по которым эту игру назвали шедевром в 2010 году и до сих пор называют "лучшей из серии". Во-первых, они сделали несколько "поворотов" в сюжете, которые многие не ожидали увидеть, например, убили коммандера Шепарда в первом же эпизоде! Это привело к тому, что он был возрожден и завербован Цербером, группой, которая в первой части была абсолютным злом, потому что только они видели угрозу для человечества и Вселенной в целом.

Второй большой поворот заключался в том, что вся игра была "самоубийственной миссией", призванной остановить некую фракцию, известную как Коллекционеры. Они собирали людей по неизвестным причинам, и Шепарду понадобилась команда лучших специалистов во вселенной, чтобы остановить их.

Эта команда и по сей день остается одной из самых крутых, когда-либо созданных для RPG. Миранда, Тан, Мордин, Грюнт, Джек, Легион, а также вернувшиеся "старые друзья" Гаррус, Тали и еще несколько сюрпризов в DLC-контенте - все это звездная эскадра с глубокими историями, о которых хочется узнать больше.

И не забудьте про геймплей! Bioware усовершенствовала свой ролевой шутер по многим аспектам, в том числе включила в него возможность ведения боя из-за укрытий, чтобы сделать происходящее более напряженным. Кроме того, Коллекционеры не раз подбрасывали Шепарду и его команде угрозы, которые заставляли вас приспосабливаться, наряду со всем остальным, с чем вы сражались.

Когда все было сказано и сделано? Mass Effect 2 была эпической во всех смыслах этого слова, и, как напоминает трейлер ниже, это было нечто особенное:

Ирония судьбы в том, что после этой великолепной игры франшиза пошла на спад. Хотя в третьей части было много положительных моментов, ее финал многое испортил для геймеров, и никто не любит говорить о четвертой части. Сейчас Bioware и близко не напоминает себя прежнюю, но они все еще обещают, что франшиза будет продолжаться. Трудно представить, что они смогут превзойти уровень предыдущих игр.