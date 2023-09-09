По слухам, авторы Mass Effect 5 отказались от элементов открытого мира ©

Mass Effect - одно из самых любимых имен в жанре ролевых игр, с которым компания Bioware познакомила миллионы людей. За время существования франшизы было продано более 20 млн. копий, и в настоящее время идет работа над новой игрой.

На церемонии The Game Awards 2020 Bioware показала коротенький тизер следующей игры Mass Effect, однако студия также работает над очередной игрой Dragon Age. Последняя является более приоритетной, поэтому подробности о научно-фантастической франшизе на данный момент довольно скудны.

Однако новый слух говорит о том, что в следующей Mass Effect не будет элементов открытого мира.

Во время последнего подкаста Xbox Two известный инсайдер индустрии Джез Корден (Jez Corden) сказал:

Я слышал, что в Mass Effect 5 не будет открытого мира и игра вернется к своему классическому формату.

Хотя в Mass Effect Andromeda не было полностью открытым миром, авторы экспериментировали с элементами открытого мира. Однако игра не получила должного отклика и стала неудачной частью популярной ролевой франшизы.

Вероятно, это подтолкнуло студию к возвращению к истокам IP, сфокусировавшись на более линейном и сфокусированном геймплее, как в предыдущих играх, и поставив во главу угла повествование.

После того как в 2017 году Bioware не удалось создать достойного преемника Mass Effect Andromeda, в других частях игры может появиться большее внимание к элементам оригинальной трилогии.

В то время как Bioware продолжает работать над приближающимся выходом Dragon Age Dreadwolf, разработчик также уверенно продвигается в работе над Mass Effect. Недавно студия уволила 50 разработчиков, но, по ее утверждению, разработка обоих проектов идет гладко и никак не пострадает от этого.