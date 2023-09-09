По слухам, авторы Mass Effect 5 отказались от элементов открытого мира

Mass Effect - одно из самых любимых имен в жанре ролевых игр, с которым компания Bioware познакомила миллионы людей. За время существования франшизы было продано более 20 млн. копий, и в настоящее время идет работа над новой игрой.
На церемонии The Game Awards 2020 Bioware показала коротенький тизер следующей игры Mass Effect, однако студия также работает над очередной игрой Dragon Age. Последняя является более приоритетной, поэтому подробности о научно-фантастической франшизе на данный момент довольно скудны.
Однако новый слух говорит о том, что в следующей Mass Effect не будет элементов открытого мира.
Во время последнего подкаста Xbox Two известный инсайдер индустрии Джез Корден (Jez Corden) сказал:
Я слышал, что в Mass Effect 5 не будет открытого мира и игра вернется к своему классическому формату.
Хотя в Mass Effect Andromeda не было полностью открытым миром, авторы экспериментировали с элементами открытого мира. Однако игра не получила должного отклика и стала неудачной частью популярной ролевой франшизы.
Вероятно, это подтолкнуло студию к возвращению к истокам IP, сфокусировавшись на более линейном и сфокусированном геймплее, как в предыдущих играх, и поставив во главу угла повествование.
После того как в 2017 году Bioware не удалось создать достойного преемника Mass Effect Andromeda, в других частях игры может появиться большее внимание к элементам оригинальной трилогии.
В то время как Bioware продолжает работать над приближающимся выходом Dragon Age Dreadwolf, разработчик также уверенно продвигается в работе над Mass Effect. Недавно студия уволила 50 разработчиков, но, по ее утверждению, разработка обоих проектов идет гладко и никак не пострадает от этого.
Не надо никакого открытого, спасибо, увидели уже))
И, пожалуйста, не надо никакой процедурной генерации. Пусть контента будет мало, но хорошего.
Процедурная генерация используется во многих играх она как инструмент имеется в анриле. Вопрос лишь в том, выходит она в действительности как есть или же подвергается редактированию(бесезда было лень, но это не делает инструмент плохим)
Рандом зло, спросите у обливиона, скайрима, фолаута и прочих прошлых беседкиных игр, где в подземки ходишь не за лутом, а за записками. А вот Морровинд до сих пор играется отлично (с модами на графон), ибо там все сделано и разложено ручками.
Я так понимаю, просто разрабы думают, что им сойдет с рук рандомная генрация, как в дьябло 1, это будет способствовать реиграбельности. Нет, это не способствует реиграбельности, это способствует дропу игры даже на первом прохождении.
Если я не чувствую души за тем, где я провожу свое время, я не буду тут проводить свое время. Для рандома есть казино, ммошки и прочее.
Кста, СФ отличное тому подтверждение. Мне не интересно исследовать рандомно сгенерированный космос. Просто не интересно и все. И да, мне все равно, что там нет русского, я английский прекрасно знаю, так что абсолютно беспристрастно говорю.
Если рандомно генерируются ветки деревьев и количество пятнышек на шляпках грибов, я не против.
Рандом ускоряет работу(но нужно знать меру). Сейчас есть множество инструментов для ускорения разработки игр. Ту же нейронку использовать или же трассировка лучей она также выходила не только, как графическое новшество, но и облегчение в разработке игр. Или опять же готовые модели, что делаются на фрилансе и выставляются в магазине анрила .. И все же разработка игр не смотря на все это только дорожает)
Окей, ладно, тут я соглашусь, но смотри: разработка игр дорожает, технологии все дороже, но... почему все меньше разработчиков обращают внимание на ТЕКСТ. Текст сценария, текст диалогов? Почему? Это самое дешевое в разработке, тут не надо миллион терафлопсов. Тут нужна лишь. М? Что? Душа. И талант. А этого нет.
Лучше рельсовая игра, но хорошо проработанная
В Балдурсе рельсы рельсовые, но при этом мир открытый. Так что одно не исключает другого
Было бы отлично. Задолбали эти тупые гриндилки в опенворлдах.
Опенворлдовый лоток
Идеально было бы как во 2 части, небольшие но качественные локации. Ну или как в веке дракона 1. Считаю это эталоном, а открытые миры нафиг, оставьте тем кто умеет их реализовывать. Ну или на крайний случай как в которах локации, не большие и есть что поделать. А вот эти вот миллионы галактик с тысячами планет оставьте сессионкам вроде элитки. В одиночных играх такого быть не должно.
базу выдал
Да он и не нужен. Больших/средних, зато хорошо проработанных локаций, которые интересно исследовать, будет предостаточно и без всяких "очередной аванпост нуждается в вашей помощи". Да и самое главное в подобных играх, это влияние твоего выбора и возможность играть так, как тебе нравится
Ну и правильно!
и не надо, главное хорошо локации сделать
Так, я тут собираюсь попытаться остановить рвотные позывы от фантастики и все таки попробовать поиграть в MS. В какой там части открытый мир?
условно элементы открытого мира в1й и в андромеде, заключающейся в том что можно исследовать большую площадь без фиксированного пути.
А че там во второй? Коридоры?
Ага, но выбор есть в какой коридор первым идти в какой после
Игра в космосе но при этом без открытого мира и это в 2024г и не от бедной студии.Это почему так?Потому что очень лень такое делать и очень стрёмно обасратца.Всё упирается в первую очередь в лень спешат всё закончить по скорее и сорвать денег.В игре где события происходят в космосе который бесконечен и напичкан всякой красотой и тайнами и изучен всего на пару процентов делают его закрытым.Это например как ребёнка привести в Диснейленд очертить вокруг него не большой круг чтоб он за него не выходил.Вот что такое игра в космосе с закрытым космосом.
У них качества рук не хватит сделать нормально с процедурной генерацией. К тому же сейчас как раз уход идёт от открытого мира в более проработанные локации, и это на мой взгляд гораздо лучше, чем получить пустой, но открытый мир.
я показал бы вам картинку 5 серии да не буду она неприличная
На самом деле это просто замечательная новость!!И это шанс что игра будет отличной (тщательно проработаные локации без генерации...оптимизация ..проработка и катсцены)КАК же я рад что все больше разработчиков отказываються от блевотного открытого мира с пустыми многокилометровыми пустынями по факту
Прям как в ассасинах новых. Да, большое, да, красивое. Но осто314 через 20 минут, ибо там делать нечего. Пусть лучше небольшие локации, но наполненные контентом под завязку, как в БГ3, например.
А мне понравился открытый мир в андромеда. Именно в этой игре он отлично соответствовал духу исследователя. А прилетать на другие планеты, чтобы ходить там по кишкам - такое себе.
Там не было открытого мира ни в каком виде.
Просто надо было выйте Starfield как вдруг Mass Effect Andromeda оказывается не плохая игра)))
Пожелаем им удачи в разработке
Это видимо КЭПыхотчотанаписать. xD)
Это давно очевидно, игра разрабатывается на UE и это давно известно. Но вот чот с новостями обещали обещали, и чот скоро уже год будет, а новостёф всё нет. )
Так их и не было никогда в этой игре
Хотели в этой попробовать
Просто лень прорабатывать миры, сейчас на это куча всяких возможностей, от анрила до ассетов, одним словом некто не хочет выходить из зоны комфорта...просто конвейеры,в нынешнее время некто не хочет относится к играм серьезно.
ну и отлично. андромеда душила своими огромными локациями, как и инквизиция. лучше маленькие и насыщенные хабы делать.
открытый мир требует увеличения штата в несколько раз для его заполнения контентом, чего у многих студий и в помине нет.
значит игра скорей всего буде ерундой. опять тоннельный геймплей с тиром из 2 и 3 части полностью статичной средой хаба. может только статичное освещение позволит реализовать графоун на консолях в зависимости от движка. потому как на фростбайте я чета игорь с полностью динамическим освещением не видел а анриал специализировался на статике но в 5 версии начал от нее отходить.
Как не видел? Ну хотя да, ненавистная же Андромедка, да ещё и в 4К. xD)
Насчёт UE на нём динамики как не было, так и нет. Динамику на нём пытаются через графические плюшки симулировать, и тени и освещение. В последнем тестовом образце было не очень, графические косяки лезли. Хотя и не сказать что ничего не получалось, в целом то работало, но косяков хватало.
Андромеда дает сосать спустя 8 лет)) Прекарсная игра оказалась на деле))
Мне она показалось отличной еще на релизе. Багов с лицами не было, я вообще не пойму, где их выискали. У моей Кейт было все в порядке с лицом во всех смыслах))) Сюжет несколько разочаровал: кетты скучные, но по гейплею было действительно интересно исследовать и терраформировать планеты, даже немножко водички кроганам досталось, милота)
Кстати, пришла такая мысль в голову. Быть фанатом Андромеды тогда это примерно то же самое, что быть фанатом Старфилда сейчас. Или быть представителем ЛГБТ в России.
Ты не сможешь перекричать толпу, ты не сможешь противостоять океану хейта. Так зачем тебе это надо, сидеть на форумах и пытаться спорить с хейтерами, что игра нормальная, что тебе это нравится, да забей на толпу.
Живи и играй в то, что тебе нравится. У меня так с Андромедой и было)
Там не баг с лицами а анимации лиц ужасная.
В глаза не бросалось.
В глаза.
Старфилд не далеко от Андромеды ушёл в плане анимаций лиц)))
Хоть какая то хорошая новость по игре,да в любой игре с закрытыми локациями во первых сами локации всегда интересней,а во вторых проработка лучше,от дебильных,тупых гриндилок аля Юбисофт уже давно тошнит.