Последний тизер Mass Effect был создан на движке игры

В честь Дня N7 компания BioWare выпустила вчера короткий тизер-трейлер следующей части франшизы Mass Effect, в котором показала нового персонажа в цветах N7 и, похоже, наметила его в качестве следующего главного героя серии (хотя все может оказаться не совсем так, как кажется).
После появления тизера разработчик также подтвердил дополнительную информацию о нем. Ромен Тоутен (Romain Toutain), технический директор франшизы Mass Effect, написал в Twitter после премьеры тизера и подтвердил, что он полностью состоит из игровых кадров, а не является CG-трейлером, как некоторые могли предположить.
"Не могу дождаться, когда вы увидите, над чем работает команда", - добавил Тоутен.
Впервые было подтверждено, что следующая игра Mass Effect находится в разработке в декабре 2020 года, а в прошлом году в день N7 был показан еще один тизер-трейлер. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а недавние утечки утверждают, что, в отличие от Mass Effect 2017 года: Andromeda" 2017 года, в ней не будет открытого мира.
Что касается сроков выхода игры, то они пока неясны. В июне BioWare подтвердила, что игра все еще находится в стадии предварительного производства. А по словам надежного инсайдера, до выхода игры еще 3-4 года
Вот это да, какое достижение. Там же просто невероятный уровень реализма и режиссуры. Это прям повод для гордости - технологии, которые мы заслужили.
Ну зачем? Для чего? 3 части ME были полностью закончены. Дальше лишь извращение франшизы. Шепард решил проблему ВСЕЛЕНСКОГО масштаба. Всё. Забейте. Вселенная цвятет и пахнет. Почему нельзя взять все наработки и просто создать что-то концептуально новое? Ах ну да. Маркетинг.
Новое тебе было андромеда, лучше взять лучшее из 1.2.3 частей, и продолжить историю, ну без шепарда как по мне он красиво ушёл. Может вернуть парочку старых персонажей, ну или хотя бы напоминание, что были такие герои во вселённой.
Андромеда нихрена не новое, а лишь высасывание из пальца у старого. Если уж работать по лору, то взять пример со свитков можно. Но не пытаться придумать что-то там, где уже всё решилось и более масштабного уже ничего не получится, т.к даже сюжет третьей части был больше надстройкой над сюжетом.
А попытки возвращать старых персонажей это уже ностальгия и просто ДЛС. Здесь проблема в том, что ЛОР себя в принципе исчерпал. Можно реализовать РПГ без сюжета с открытым миром, где решается локальный конфликт, но глобальную сюжетную РПГ реализовать уже почти невозможно, т.к придется всё время сражаться с логикой сюжета первых трех частей. ЕА не будет платить большие деньги сценаристам, я уверен, так что сделают на тяп-ляп и усё.
Через несколько лет твои слова проверим.
и что такого? такой тизер можно на любом движке залепить.Понимаю если бы это был геймплейный кадр
и чЁ? На Рыле5 много хороших тизеров и трейлеров сделано, а толку? Оцениваем то игру, а не рекламу :)
https://www.playground.ru/mass_effect_5/news/novyj_poster_i_podrobnosti_sleduyuschej_chasti_mass_effect-1661914
Опять удалите неугодный коммент, а новость так и останется на сайте, да еще и авторской? Ведь это дублирование по сути.
ага особена лиСо...
Последний тизер Mass Effect был создан на движке игры
Во первых сдела весьма дешево, тот же тизер лиары был намного лучше.
во вторых перс в шлеме потому что лицевая анимация все ещё бич биовер
Только на броне у девицы символ не N7, а то ли U7, то ли V7.
Интересно, к чему это ?
картинка и в прям приятная
Что открытого мира не будет это хорошо. Это отлично показала Инквизиция, что Биовары не умеют в открытый мир да и не нужен он в каждой игре.
Unreal Engine просто отвратный на вид движок. Не припомню еще ни одной прорывной, а главное красивой игры, сделанной на его основе.
Видимо кому то пора к окулисту.
А там был открытый мир?