Последний тизер Mass Effect был создан на движке игры

В честь Дня N7 компания BioWare выпустила вчера короткий тизер-трейлер следующей части франшизы Mass Effect, в котором показала нового персонажа в цветах N7 и, похоже, наметила его в качестве следующего главного героя серии (хотя все может оказаться не совсем так, как кажется).

После появления тизера разработчик также подтвердил дополнительную информацию о нем. Ромен Тоутен (Romain Toutain), технический директор франшизы Mass Effect, написал в Twitter после премьеры тизера и подтвердил, что он полностью состоит из игровых кадров, а не является CG-трейлером, как некоторые могли предположить.

"Не могу дождаться, когда вы увидите, над чем работает команда", - добавил Тоутен.

Впервые было подтверждено, что следующая игра Mass Effect находится в разработке в декабре 2020 года, а в прошлом году в день N7 был показан еще один тизер-трейлер. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а недавние утечки утверждают, что, в отличие от Mass Effect 2017 года: Andromeda" 2017 года, в ней не будет открытого мира.

Что касается сроков выхода игры, то они пока неясны. В июне BioWare подтвердила, что игра все еще находится в стадии предварительного производства. А по словам надежного инсайдера, до выхода игры еще 3-4 года