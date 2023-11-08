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Mass Effect 5 TBA
8 335 оценок

Последний тизер Mass Effect был создан на движке игры

butcher69
Новости

В честь Дня N7 компания BioWare выпустила вчера короткий тизер-трейлер следующей части франшизы Mass Effect, в котором показала нового персонажа в цветах N7 и, похоже, наметила его в качестве следующего главного героя серии (хотя все может оказаться не совсем так, как кажется).

После появления тизера разработчик также подтвердил дополнительную информацию о нем. Ромен Тоутен (Romain Toutain), технический директор франшизы Mass Effect, написал в Twitter после премьеры тизера и подтвердил, что он полностью состоит из игровых кадров, а не является CG-трейлером, как некоторые могли предположить.

"Не могу дождаться, когда вы увидите, над чем работает команда", - добавил Тоутен.

Впервые было подтверждено, что следующая игра Mass Effect находится в разработке в декабре 2020 года, а в прошлом году в день N7 был показан еще один тизер-трейлер. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а недавние утечки утверждают, что, в отличие от Mass Effect 2017 года: Andromeda" 2017 года, в ней не будет открытого мира.

Что касается сроков выхода игры, то они пока неясны. В июне BioWare подтвердила, что игра все еще находится в стадии предварительного производства. А по словам надежного инсайдера, до выхода игры еще 3-4 года

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
23hudo

Вот это да, какое достижение. Там же просто невероятный уровень реализма и режиссуры. Это прям повод для гордости - технологии, которые мы заслужили.

5
Nomen Ipsum

Ну зачем? Для чего? 3 части ME были полностью закончены. Дальше лишь извращение франшизы. Шепард решил проблему ВСЕЛЕНСКОГО масштаба. Всё. Забейте. Вселенная цвятет и пахнет. Почему нельзя взять все наработки и просто создать что-то концептуально новое? Ах ну да. Маркетинг.

1
Юрец Одесса

Новое тебе было андромеда, лучше взять лучшее из 1.2.3 частей, и продолжить историю, ну без шепарда как по мне он красиво ушёл. Может вернуть парочку старых персонажей, ну или хотя бы напоминание, что были такие герои во вселённой.

1
Nomen Ipsum Юрец Одесса

Андромеда нихрена не новое, а лишь высасывание из пальца у старого. Если уж работать по лору, то взять пример со свитков можно. Но не пытаться придумать что-то там, где уже всё решилось и более масштабного уже ничего не получится, т.к даже сюжет третьей части был больше надстройкой над сюжетом.

А попытки возвращать старых персонажей это уже ностальгия и просто ДЛС. Здесь проблема в том, что ЛОР себя в принципе исчерпал. Можно реализовать РПГ без сюжета с открытым миром, где решается локальный конфликт, но глобальную сюжетную РПГ реализовать уже почти невозможно, т.к придется всё время сражаться с логикой сюжета первых трех частей. ЕА не будет платить большие деньги сценаристам, я уверен, так что сделают на тяп-ляп и усё.

0
Wraith_Soul
После появления тизера разработчик также подтвердил дополнительную информацию о нем. Ромен Тоутен (Romain Toutain), технический директор франшизы Mass Effect, написал в Twitter после премьеры тизера и подтвердил, что он полностью состоит из игровых кадров, а не является CG-трейлером, как некоторые могли предположить.

Через несколько лет твои слова проверим.

0
SULIK 712

и что такого? такой тизер можно на любом движке залепить.Понимаю если бы это был геймплейный кадр

0
SuumMalumCuique

и чЁ? На Рыле5 много хороших тизеров и трейлеров сделано, а толку? Оцениваем то игру, а не рекламу :)

0
Eclair_93

https://www.playground.ru/mass_effect_5/news/novyj_poster_i_podrobnosti_sleduyuschej_chasti_mass_effect-1661914

Вышедший тизер был сделан на движке игры (предположительно, Unreal Engine 5).

Опять удалите неугодный коммент, а новость так и останется на сайте, да еще и авторской? Ведь это дублирование по сути.

0
kaka qp0H

ага особена лиСо...

0
ОТСТУПНИК Style

Последний тизер Mass Effect был создан на движке игры

Во первых сдела весьма дешево, тот же тизер лиары был намного лучше.

во вторых перс в шлеме потому что лицевая анимация все ещё бич биовер

0
Ивасик

Только на броне у девицы символ не N7, а то ли U7, то ли V7.

Интересно, к чему это ?

0
SOLUS5678

картинка и в прям приятная

-1
6363

Что открытого мира не будет это хорошо. Это отлично показала Инквизиция, что Биовары не умеют в открытый мир да и не нужен он в каждой игре.

-1
Лунамария

Unreal Engine просто отвратный на вид движок. Не припомню еще ни одной прорывной, а главное красивой игры, сделанной на его основе.

-1
saa0891
а главное красивой игры, сделанной на его основе

Видимо кому то пора к окулисту.

1
Pop Egor90
отличие от Mass Effect 2017 года: Andromeda" 2017 года, в ней не будет открытого мира.

А там был открытый мир?

-3