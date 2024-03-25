Разработку Mass Effect 5 возглавляют четыре ветерана BioWare, подтвердил Майкл Гэмбл

Майкл Гэмбл из BioWare заверил фанатов, что следующая игра Mass Effect, пока называемая просто Mass Effect 5, находится в надежных руках, и в ее создании участвует ряд ветеранов-разработчиков.
Выступая в Твиттере, Гэмбл ответил на вопрос фаната, действительно ли в Mass Effect 5 участвуют ветераны серии, и он подтвердил, что «исполнительный продюсер, гейм-директор, арт-директор, творческий директор — все они ветераны трилогии».
До выхода Mass Effect 5 в настоящее время еще очень далеко, и Джефф Грабб заявил в прошлом году, что он не удивится, если предстоящая научно-фантастическая космическая эпопея не увидит свет до 2029 года. Между тем, Джез Кордон заявил во время Xbox Two в подкасте в сентябре 2023 года о том, что новая Mass Effect «откажется от открытого мира и вернется к своей классической формуле».
Хотя BioWare пока вообще ничего не рассказала об игре (что неудивительно, учитывая, что до этого еще далеко), она подтвердила, что Mass Effect 5 рассматривается как однопользовательская игра.
А нормальный сценарист будет?
Ага как только из туалета для "оно" выдет.
Просто скажите - сюжет для игры написан ?
Да или нет ?
Нассан.
Зачем в эрпоге сюжет? Сюжет нужен шутерам и экшенам, а в эрпеге сюжет может быть для галочки, главное исследование мира с квестами, чтобы можно было с начала игры положить на сюжет болт и заниматься отыгрышем и исследованием. Всю жизнь так было. Тот же скурим и бг3 подтвеждать.
Ахахахаах)) Ор просто))))
всю жизнь, не означает что нету эволюции или экспериментов
Имя, сестра! Имя!
возглавляют четыре ветерана BioWare
Да хоть сто ветеранов. Того самого МЕ уже не будет и без повестки теперь не обойдётся и она будет гораздо более жёсткая чем в прошлых частях. Тут к гадалке не ходи...
+ без Дрю Карпишина эти так называемы ветераны ничего не стоят , ибо 100% будет хрень (можееет) чутка лучше Андромеды, но не больше.
Как вы уже за*бали ныть. Ничего про это не сказано - уже ноют. Добавили куда-то гея, нытья по этому поводу в 4 раз больше, чем этих геев.
Она была ещё по сути с первой части, поскольку Лиара би, и женская версия Шепарда с ней могла мутить с первой части. Это к третьей части уже вспомнили, что и мужику Шепарду нужно крепкое мужское плечо подогнать в качестве варианта для романа.
Лиара Азари, а они монополая раса.
Ага, с женским голосом, грудью и т. д. Трансы и любители 75 гендеров в восторге.
Помню я как один ветеринар тоже возглавлял разработку одной игры. Звали его Тодд. Что в итоге получилось все знают.
Прошел две первых части - все в целом норм., запустил третью, дошел до момента, когда Шепард знакомится с командой и ему представляют... Какого-то несчастного механика-гомосека, плачущего по своему (тьфу блин...) любовнику. Удалил эту срань с компа и играть в серию снова нет больше никакого желания. НУ НАХРЕНА БЫЛО ЭТО ТУДА ДОБАВЛЯТЬ, А???
Ну нахрена так ущемляться, а? С таким подходом ты теперь ни один сериал, фильм и игру запустить не можешь. Даже в российском шлаке, идущем по ТНТ, концентрация пошлых и тупых голубых шуток зашкаливает.
Погодите... А разве четвертая часть уже есть? Почему они пятую крафтят?
Mass Effect Andromeda. Четвертая игра по вселенной.
В названии цифры 5 вроде нету, а в целом это 5 массуха, андромеда же, которая не номерная, та самая, с прекрасной лицевой анимацией
Это как "Рэмбо 3" после "Первой крови: Часть 2" - названия нет, но против математики не попрёшь.
андромеда не четвёртая игра по вселенной, а пятая, если не больше
главное сцукка чтобы ВЕТЕРАНЫ маразматиками с деменцией не были ... ;))
4 ветерана с инвалидностью 1 группы и пост-травматическим синдромом от просмотра лицевой анимации из Андромеды, в добавок к 9000 соево-трансгендорным сотрудникам Биовара, нанятым по повесточной разнарядке... что же может пойти не так?
а кто сценарист? и вовлечена ли в процесс контора по типу Sweet Baby Inc? второй вопрос на половину риторический. всмысле, понятно, что ага, но хотелось бы узнать осквернителей по названию.
Будет жесткая толерантная повестка.
Она же каждой игре серии была:)
Это те самые вытираны которые начиная со 2й части накачивали серию повесточкой и соснольным геймплеем ?
Небольшая но надежда. Надеюсь не подведут.
Это конечно круто, но игра будет хоть интересной? Нет? Ну ладно.
На счёт игры не знаю, но идущий в комплекте симулятор покупки ДЛС будет бомбический.
Хорошая новость! Ветеран дерьма не сделает! :) С другой стороны Тодд Говард вроде как тоже ветеран! :)))
Ветераны - не показатель. Сколько уже таких ветеранов зарыли собственные детища в могилу.
Прикол в том, что они не были "ветеранами" когда делали свои шедевры. И дебютанты выдают такое, что спустя время уже их зовут ветеранами.
Релиз покажет, важно ли их наличие тут или нет.
А Карпишин?
Не хочу проявить неуважение, трилогию превозношу просто. Но не пора ли этим ветеранам на заслуженный покой. Людям вообще не свойственно шедевры выдавать на постоянной базе, лучше всего это у музыкантов прослеживается. Нормальные максимум 2-3 альбома бывают. Так же и тут. Пару игр сделал и на пенсию пора.
Ну и толку от того, что над ней три директора из трилогии работают? Это же не MOBA, без Дрю Карпишина и Шепарда это будет ещё одна «Андромеда», красивая, графонистая, но пустая и безатмосферная, с чёрным геем в качестве ГГ в лучшем случае. Потому что к тому моменту, как разработка выйдет на нормальные рельсы, повесточка продвинется ещё дальше, не дай бог.
игра анонсирована хз сколько лет назад, каждый год кормят какими-то кино тизерами по 10 секунд, явно не с движка игры. По сути никакой игры нет, чем они там 3-4 года с момента анонса занимаются, хороший вопрос, при активной разработке, она должна была давно выйти. Такую серию загубили дегенераты, по сути трилогия закончилась 12 лет назад, не считая андромеду прошла туева куча времени, когда можно было сделать еще одну трилогию и заработать на ней немеренное кол-во бабла, используя современные технологии и сюжетные наработки прошлых частей.
что бы, что? сделать ремейк техно демки для бокса 360, с вставками режима игры на мако прямиком из эпохи пс2?
Круто! Возможно будет неплохо...)