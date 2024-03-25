Разработку Mass Effect 5 возглавляют четыре ветерана BioWare, подтвердил Майкл Гэмбл

Майкл Гэмбл из BioWare заверил фанатов, что следующая игра Mass Effect, пока называемая просто Mass Effect 5, находится в надежных руках, и в ее создании участвует ряд ветеранов-разработчиков.

Выступая в Твиттере, Гэмбл ответил на вопрос фаната, действительно ли в Mass Effect 5 участвуют ветераны серии, и он подтвердил, что «исполнительный продюсер, гейм-директор, арт-директор, творческий директор — все они ветераны трилогии».

До выхода Mass Effect 5 в настоящее время еще очень далеко, и Джефф Грабб заявил в прошлом году, что он не удивится, если предстоящая научно-фантастическая космическая эпопея не увидит свет до 2029 года. Между тем, Джез Кордон заявил во время Xbox Two в подкасте в сентябре 2023 года о том, что новая Mass Effect «откажется от открытого мира и вернется к своей классической формуле».

Хотя BioWare пока вообще ничего не рассказала об игре (что неудивительно, учитывая, что до этого еще далеко), она подтвердила, что Mass Effect 5 рассматривается как однопользовательская игра.