Сценарист Mass Effect объяснил, почему он покинул BioWare

Бывший сценарист Mass Effect Мак Уолтерс объяснил, почему он покинул BioWare после 19 лет работы: на его решение повлияло несколько факторов.

В беседе с MinnMax Уолтерс рассказал о том, что возможность снова работать в небольшой команде и желание работать над чем-то новым — вот причины его ухода.

После 19 лет работы я просто почувствовал, что настал тот самый момент. Не было какого-то значительного события или чего-то, что мне нужно было обсудить, поэтому я сказал "Давай расстанемся по-дружески. Ты будешь продолжать заниматься своими делами, а я пойду заниматься своими делами и разберусь с этим".

Работа над Legendary Edition, объединившим оригинальную трилогию Mass Effect в одном сборнике для PlayStation 4 и Xbox One, также вызвала у Уолтерса желание двигаться дальше по нескольким причинам.

Обычно игры планируются годами, но когда EA попросила BioWare сделать Legendary Edition, "внезапно у нас появился этот незапланированный проект", - говорит Уолтерс. "Что нам с ним делать, верно? Поэтому для меня способ сделать его успешным заключался в том, чтобы быть немного нестандартным и немного предприимчивым в том, как мы собирались построить его с теми людьми, которые у нас были, и с теми, которых мы могли получить, не нарушая при этом работу других команд".

Этот процесс очень напомнил мне ранние дни BioWare. Мы были маленькой командой. Многое из этого напоминало мне старые добрые времена или что-то еще.

Будучи ведущим сценаристом Mass Effect 2 и 3, работа над Legendary Edition также позволила Уолтерсу завершить работу над серией, что отбило у него желание делать что-то еще.

Для меня это был настолько успешный проект, в том смысле, что команда была здоровой, мы действительно ладили друг с другом, и, конечно же, он был успешным в критическом и финансовом плане. Я просто чувствовал, что это - завершение всего того, что я сделал с Mass Effect, то есть всего того, что я сделал. Я не хочу больше делать Mass Effect после этого. Зачем искушать судьбу?

Поэтому он хотел поработать над чем-то новым, но поскольку BioWare крепко завязла в Mass Effect 5 и Dragon Age: Dreadwolf, "стало совершенно ясно, что возможности сделать это, вероятно, не будет", "по крайней мере, в обозримом будущем".

Уолтерс, похоже, добился этого, основав новую студию, которая будет разрабатывать "приключенческие экшены ААА с акцентом на повествование и построение мира". Worlds Untold поддерживается китайской игровой компанией NetEase и базируется в Ванкувере, Канада.