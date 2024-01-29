Мод с трассировкой пути Max Payne RTX Remix снижает FPS с 1400 до 65 на RTX 4080

RTX Remix от NVIDIA представляет собой программные инструменты, разработанные для поддержки старых игр и интеграции в них современных графических технологий. Открытая бета-версия этого инструмента уже привела к созданию новых игровых модов, и список таких модов быстро расширяется. Практически нет препятствий для того, чтобы кто-либо попробовал RTX Remix, будь то через ручную реализацию или использование уже существующих модов.

RTX Remix позволяет улучшать игровые ресурсы путем ручной замены или использования технологий на основе искусственного интеллекта для создания новых текстур. Он также предлагает дополнительную технологическую поддержку, такую как временное масштабирование и включение трассировки лучей. Для пользователей NVIDIA это означает поддержку технологий DLSS, Reflex и ввода-вывода.

На пример игра Max Payne, которая была выпущена на DirectX 8 и в настоящее время может работать на практически любом оборудовании, учитывая ее 23-ю годовщину. Однако, когда RTX Remix включается, динамика игры полностью меняется.

Игру запустили на RTX 4080, который обычно обеспечивает 800-1400 кадров в секунду в этой игре с TDP в диапазоне от 120 до 180 Вт. Включение трассировки лучей значительно увеличивает нагрузку. Частота кадров существенно снижается с 900-1400 до 65, в зависимости от сцены. Более того, потребляемая мощность резко возрастает и может достигать 300 Вт.

Включение трассировки лучей может быть дорогим решением, но оно значительно улучшает игру благодаря более реалистичной системе освещения. Поскольку RTX Remix является модом от сообщества, всегда есть возможности для его улучшения, в зависимости от усилий моддеров. Они могут добавлять больше источников света или заменять игровые ресурсы для достижения более точного воспроизведения.

На данный момент RTX Remix представляет собой инструмент, который позволяет геймерам и моддерам разрабатывать моды для загрузки и использования другими пользователями. Возможно, со временем такая технология могла бы стать опцией в настройках графики, работающей в режиме реального времени. Однако, из-за модификации оригинальной игры моддеры не могут выпустить игру с полной активацией модов, и геймерам необходимо добавлять каждый мод вручную.