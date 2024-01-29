Мод с трассировкой пути Max Payne RTX Remix снижает FPS с 1400 до 65 на RTX 4080

RTX Remix от NVIDIA представляет собой программные инструменты, разработанные для поддержки старых игр и интеграции в них современных графических технологий. Открытая бета-версия этого инструмента уже привела к созданию новых игровых модов, и список таких модов быстро расширяется. Практически нет препятствий для того, чтобы кто-либо попробовал RTX Remix, будь то через ручную реализацию или использование уже существующих модов.
RTX Remix позволяет улучшать игровые ресурсы путем ручной замены или использования технологий на основе искусственного интеллекта для создания новых текстур. Он также предлагает дополнительную технологическую поддержку, такую как временное масштабирование и включение трассировки лучей. Для пользователей NVIDIA это означает поддержку технологий DLSS, Reflex и ввода-вывода.
На пример игра Max Payne, которая была выпущена на DirectX 8 и в настоящее время может работать на практически любом оборудовании, учитывая ее 23-ю годовщину. Однако, когда RTX Remix включается, динамика игры полностью меняется.
Игру запустили на RTX 4080, который обычно обеспечивает 800-1400 кадров в секунду в этой игре с TDP в диапазоне от 120 до 180 Вт. Включение трассировки лучей значительно увеличивает нагрузку. Частота кадров существенно снижается с 900-1400 до 65, в зависимости от сцены. Более того, потребляемая мощность резко возрастает и может достигать 300 Вт.
Включение трассировки лучей может быть дорогим решением, но оно значительно улучшает игру благодаря более реалистичной системе освещения. Поскольку RTX Remix является модом от сообщества, всегда есть возможности для его улучшения, в зависимости от усилий моддеров. Они могут добавлять больше источников света или заменять игровые ресурсы для достижения более точного воспроизведения.
На данный момент RTX Remix представляет собой инструмент, который позволяет геймерам и моддерам разрабатывать моды для загрузки и использования другими пользователями. Возможно, со временем такая технология могла бы стать опцией в настройках графики, работающей в режиме реального времени. Однако, из-за модификации оригинальной игры моддеры не могут выпустить игру с полной активацией модов, и геймерам необходимо добавлять каждый мод вручную.
Выглядит очень многообещающе.
В этом можно даже теорию заговора найти. Почему ФПС падает именно 60, а не 100 хотя бы.
4090 поставишь будет тебе 100
Это с обычными играми каждое поколение, я когда 4080 купил то 120фпс были только в игорях вышедших до 22 года и 40 поколения. Ты щас только заметил, хотя тут фанатский мод.
Я правильно понимаю, что технология ремикс, чтобы играть в такие обновленные игры только на видеокартах нвидиа последних поколений? Это же фейспалм технология какая-то)
RTX карты выпускают пять с половиной лет как, ты из стана ждунов сидящий на ведре?
Квейк 2 столько же фпс выдаёт, хотя вышел давным давно. Чему ты удивляешься? Логично что это должно использовать максимум из современного железа, а не делаться под прошлые поколения лишь потому что кто то не может поиграть.
Лесом пусть идут со своей дресняровкой лучей, раз такая производительность
кто пробовал? расскажите где скачать
Может я слепой, но кроме освещения и отрожения не чего не меняется
Batman AA заценить с этой темой,там тоже коридоров много)
Оно того не стоит. Классику не улучшишь
Зато теперь на кожанке отражения есть и лампочки в глаза светят!1
Только не говорите этому гению, что через решейд можно сделать практически то же самое, и с гораздо меньшей потерей фпс.
Да.А ещё через Решейдер можно по своему затемнить или прибавить яркости добавить резкость снизить или повысить насыщенность цветовой гаммы и.т.д..Я Решейдер в каждую игру пичкаю классная вещь и до фени мне эти трассировки.
Чё тогда через твой решейд не делали ни чего раньше?
Ну сидишь ты на 1060, ну не позорься ты хоть тут очередным бредом про то, что ты в глаза никогда не видел!
Технология для ленивых разработчиков, у которых нет желания заморачиваться с классическими шейдерами.
Это фанатский мод. Какие разработчики и заморочки?
А при чём тут фанатский мод, если я говорю о технологии трассировки в целом?
Как всегда удобно говорить о лени когда это не твоя работа. Ты на работе наверно по старинке по сложнее себе выбираешь всё, вместо ключа с трещёткой выбираешь рожковый. А то лень ведь. Как вообще такая логика укладывается у людей в головах всегда.
Ну то что это легче это ещё и более физически корректный и реалистичный метод рендера который в cgi используется. Это как говорить что солнце ленивое потому что просто светит вместо наличия своеобразного разума и вручную этот свет распределять по закоулкам. И конечно в ручной замороченной работе получится должно обязательно лучше.
А, ты свидетель лучей. Яснопонятно. Не утруждай себя этим разговором, ибо меня ваши сектантские воззрения не интересуют. Мир, дружба, жвачка.
выглядит интересно
то чувство, когда технология 60-х - 70-х годов 20-го столетия нагибает современные ПК :)
минусят тебя, видимо, тупенькие детки, которые не могут в историю этой технологии. Не понимающие, что за ней - реальное будущее видеоигр без растеризации, вокселей и ручного прорисовывания теней, затычек для отражений и многих чудо-костылей
Первое теоретическое упоминание этой технологии появилось в 1984 году, через десятилетие мультипликаторы из Пиксар начали делать первые шаги по ее внедрению в мульты, рендеринг каждого кадра занимал часы. В 2018 году Nvidia выпустила видеокарты способные рендерить рейтрейсинг в реальном времени, повсеместному и полному внедрению рейтрейсинга мешают консоли с хламо железом от Амуде и плачущие бомжи на вёдрах!
Объясни деткам смысл его комментария? К чему вообще он это написал?