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MechWarrior 5: Clans 2024 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
6.7 16 оценок

Портал Game Informer показал новый геймплей MechWarrior 5: Clans

butcher69
Новости

Свежим видео поделились сотрудники информационного издательства Game Informer. Авторы портала показали геймплейные кадры грядущего экшена про гигантских мехов.

MechWarrior 5: Clans следует за MechWarrior 5: Mercenaries и представляет собой совершенно новую игру во вселенной MechWarrior. Она отличается от предыдущей части своим стилем игрового дизайна. Линейный подход в дизайне создает классический бой мехов, который оптимизирован для игры на ПК и консолях.

Игроки могут использовать мощь выбранного меха как в одиночной игре, так и в режиме для пяти игроков, погружаясь в богатую вселенную, наполненную знаниями, которая испытает их навыки и расскажет захватывающую и незабываемую историю.

MechWarrior 5: Clans выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam в 2024 году.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
MORDORR

Не удивили. Стандартно под копирку с копирки. Они все до того похожи что без названия на картинке давно не различаю. А увидев второй раз всё равно перепутаю.

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