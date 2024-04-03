Портал Game Informer показал новый геймплей MechWarrior 5: Clans

Свежим видео поделились сотрудники информационного издательства Game Informer. Авторы портала показали геймплейные кадры грядущего экшена про гигантских мехов.
MechWarrior 5: Clans следует за MechWarrior 5: Mercenaries и представляет собой совершенно новую игру во вселенной MechWarrior. Она отличается от предыдущей части своим стилем игрового дизайна. Линейный подход в дизайне создает классический бой мехов, который оптимизирован для игры на ПК и консолях.
Игроки могут использовать мощь выбранного меха как в одиночной игре, так и в режиме для пяти игроков, погружаясь в богатую вселенную, наполненную знаниями, которая испытает их навыки и расскажет захватывающую и незабываемую историю.
MechWarrior 5: Clans выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam в 2024 году.
Не удивили. Стандартно под копирку с копирки. Они все до того похожи что без названия на картинке давно не различаю. А увидев второй раз всё равно перепутаю.