Продажи Medieval Dynasty превысили 1.5 млн копий

Команда Render Cube из Польши подготовила довольно неплохой симулятор средневековой жизни, что и показали финансовые результаты.

Render Cube уже давно сотрудничает с Toplitz Productions, благодаря чему Medieval Dynasty вышла в Steam, GOG, Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Издательство сообщило, что продажи игры уже превысили 1,5 млн копий Важно отметить, что речь идет именно о количестве проданных копий, а не о количестве самих игроков, которое, скорее всего, гораздо выше, поскольку MD в свое время попала на сервис Xbox Game Pass.