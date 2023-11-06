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Medieval Dynasty 17.09.2020
8.1 548 оценок

Продажи Medieval Dynasty превысили 1.5 млн копий

butcher69
Новости

Команда Render Cube из Польши подготовила довольно неплохой симулятор средневековой жизни, что и показали финансовые результаты.

Render Cube уже давно сотрудничает с Toplitz Productions, благодаря чему Medieval Dynasty вышла в Steam, GOG, Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Издательство сообщило, что продажи игры уже превысили 1,5 млн копий Важно отметить, что речь идет именно о количестве проданных копий, а не о количестве самих игроков, которое, скорее всего, гораздо выше, поскольку MD в свое время попала на сервис Xbox Game Pass.

11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
StAfForD_94

жаль кооп режима нет в целом игра хорошая

2
Devilgroup87

Ждем. Должен скоро появиться

2
Snake2105

Игра наверное для тех кто живет в большом городе и хочет почувствовать себя фермером

0
Night Driving Avenger

Вообще не понимаю как такая кривая инди поделка пользуется спросом, это буквально "Кингдом Кам дома"

-3
Wolfenstein

ынди кал 1.5 миллиона лол ща че не вкинь все купят.. очень пичальная статистика для индустрии

-12
Skvizgar

Да, жаль грамматику не купишь, ее учить надо.

-1