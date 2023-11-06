Продажи Medieval Dynasty превысили 1.5 млн копий

Команда Render Cube из Польши подготовила довольно неплохой симулятор средневековой жизни, что и показали финансовые результаты.
Render Cube уже давно сотрудничает с Toplitz Productions, благодаря чему Medieval Dynasty вышла в Steam, GOG, Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Издательство сообщило, что продажи игры уже превысили 1,5 млн копий Важно отметить, что речь идет именно о количестве проданных копий, а не о количестве самих игроков, которое, скорее всего, гораздо выше, поскольку MD в свое время попала на сервис Xbox Game Pass.
жаль кооп режима нет в целом игра хорошая
Ждем. Должен скоро появиться
Игра наверное для тех кто живет в большом городе и хочет почувствовать себя фермером
Вообще не понимаю как такая кривая инди поделка пользуется спросом, это буквально "Кингдом Кам дома"
ынди кал 1.5 миллиона лол ща че не вкинь все купят.. очень пичальная статистика для индустрии
Да, жаль грамматику не купишь, ее учить надо.