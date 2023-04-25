Стало доступно коллекционное издание Medieval Dynasty ©

Игра Medieval Dynasty от Toplitz Productions стала хитом среди игроков, когда она впервые была выпущена в 2020 году. Поклонники высоко оценили её уникальную идею, полезную стратегию и всестороннюю симуляцию, и теперь GS2 представила коллекционное издание Medieval Dynasty’s Edition на физических носителях для ПК. Коллекционное издание включает напечатанный в коробке код Steam для игры Medieval Dynasty, артбук, саундтрек, обои, карту мира и закулисное видео. Сейчас она доступна по рекомендованной розничной цене $39,99 на ПК.

Medieval Dynasty ставит вас на место беженца с войны, ищущего лучшей жизни вдали от конфликтов любой ценой. Вы можете начать спать в скромном стоге сена, но при тщательном планировании и управлении он не останется таким надолго. Ваше путешествие проведет вас от крестьянина к властелину, пока вы путешествуете по диким местам, строите скромное поселение и постепенно расширяете свое влияние и влияние по всей земле, стремясь создать наследие, которое продлится века.

Medieval Dynasty сочетает в себе симулятор жизни, управление и стратегию, когда вы преодолеваете трудности повседневной жизни в молодом средневековом городе. Ваш потенциальный лорд отвечает за еду, воду и защиту. Создавайте оружие, чтобы справляться с опасностями как животных, так и людей, стройте инфраструктуру, чтобы ваши граждане были в безопасности и тепле, и, когда вы можете, добавьте немного роскоши в свою историческую квартиру с помощью мебели и других приятностей. Как только вы сделаете себе имя, вы даже сможете заключать торговые соглашения с другими силами и налаживать отношения, которые могут определить курс вашей династии.