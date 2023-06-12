Трейлер новой карты для Medieval Dynasty

Разработчики из Render Cube поделились тизер-трейлером Medieval Dynasty, посвященном совершенно новой карте - The Oxbow. Она будет включать в себя:
- оживленные и уникальные деревни
- захватывающие дух достопримечательности
- новый сюжет и персонажи
Вы сможете посетить Oxbow с друзьями или в режиме одиночной игры и насладиться всем, что он может предложить. Обновление будет доступно на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Ну наконец то... Давно пора новые карты добавлять. Разработчики долго думали. За это время можно в реале вручную такую деревню построить :)