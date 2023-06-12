Medieval Dynasty 17.09.2020
7.9 415 оценок

Трейлер новой карты для Medieval Dynasty

©
Procy_on
Новости

Разработчики из Render Cube поделились тизер-трейлером Medieval Dynasty, посвященном совершенно новой карте - The Oxbow. Она будет включать в себя:

  • оживленные и уникальные деревни
  • захватывающие дух достопримечательности
  • новый сюжет и персонажи

Вы сможете посетить Oxbow с друзьями или в режиме одиночной игры и насладиться всем, что он может предложить. Обновление будет доступно на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Трейлеры Обновления
7
1
Последние посты по игре Medieval Dynasty
Medieval Dynasty "Трейнер +29" [1.5.1.4] {peizhaochen}
Medieval Dynasty "Трейнер +29" [1.5.1.4] {peizhaochen}
Стало доступно коллекционное издание Medieval Dynasty
Стало доступно коллекционное издание Medieval Dynasty
Medieval Dynasty "Максимальная графика"
Medieval Dynasty "Максимальная графика"
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Bizon42

Ну наконец то... Давно пора новые карты добавлять. Разработчики долго думали. За это время можно в реале вручную такую деревню построить :)

3