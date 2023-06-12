Трейлер новой карты для Medieval Dynasty ©

Разработчики из Render Cube поделились тизер-трейлером Medieval Dynasty, посвященном совершенно новой карте - The Oxbow. Она будет включать в себя:

оживленные и уникальные деревни

захватывающие дух достопримечательности

новый сюжет и персонажи

Вы сможете посетить Oxbow с друзьями или в режиме одиночной игры и насладиться всем, что он может предложить. Обновление будет доступно на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.