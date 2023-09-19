на главную
об игре
Medieval Dynasty 17.09.2020
8.1 514 оценок

В Medieval Dynasty появится редактор персонажей

©
monk70
Новости

​​​​​​Издательство Toplitz Productions и разработчик Render Cube представили краткий обзор первой новой функции создания персонажей для Medieval Dynasty.

Новая функция создания персонажей предоставит игрокам возможность создавать свои собственные уникальные аватары в богатом средневековом мире игры. Эта столь востребованная функция позволит игрокам настраивать аспекты внешнего вида своего персонажа в совместной игре или в одиночной игре на новой карте, обеспечивая уровень персонализации персонажа с помощью прически, растительности на лице, цвета глаз и структуры костей — все это можно настраивать.

Ключевые особенности редактора персонажей Medieval Dynasty:

  • Определите внешний вид: игроки могут формировать костную структуру своего персонажа, выбирать из множества причесок, выбирать цвет волос и даже экспериментировать с вариантами растительности на лице. Благодаря множеству вариантов выбора и творческой свободе игроки могут воплотить в жизнь своего идеального средневекового персонажа.
  • Параметры создания мужского и женского пола: Создатель персонажей поддерживает варианты мужских и женских персонажей для настройки уникального внешнего вида.
  • Погрузитесь в себя: окунитесь в атмосферу настоящего средневековья, пока ваш персонаж органично вписывается в мир игры. Благодаря редактору персонажей ваш персонаж станет настоящей частью истории, богатой индивидуальностью и историей.
  • Безграничное приключение: Отправьте своего уникального персонажа в эпическое путешествие по тщательно проработанным средневековым ландшафтам. Создайте свою собственную судьбу, постройте династию и станьте легендой средневековья.
  • Создатель персонажей Medieval Dynasty изменит способ взаимодействия игроков с этой любимой игрой, позволяя им придать больше индивидуальности своему игровому персонажу, играя в одиночку или в кооперативе на будущей новой карте.

Функция «Создание персонажа» будет доступна в новом обновлении для совместной игры, дата которой будет объявлена в ближайшие недели.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Valeron13

Лучше бы строительство расширяли.

3
ДолойГетероориентация

До этой очереди тоже дойдет.

1
Awareness of greatness ДолойГетероориентация

А ты откуда знаешь ?

0
Cидoрыч

Через года 3 игру вообще будет не узнать. Хорошо что разработчики её не забрасывают.

1