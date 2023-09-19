В Medieval Dynasty появится редактор персонажей ©

​​​​​​Издательство Toplitz Productions и разработчик Render Cube представили краткий обзор первой новой функции создания персонажей для Medieval Dynasty.

Новая функция создания персонажей предоставит игрокам возможность создавать свои собственные уникальные аватары в богатом средневековом мире игры. Эта столь востребованная функция позволит игрокам настраивать аспекты внешнего вида своего персонажа в совместной игре или в одиночной игре на новой карте, обеспечивая уровень персонализации персонажа с помощью прически, растительности на лице, цвета глаз и структуры костей — все это можно настраивать.

Ключевые особенности редактора персонажей Medieval Dynasty:

Определите внешний вид: игроки могут формировать костную структуру своего персонажа, выбирать из множества причесок, выбирать цвет волос и даже экспериментировать с вариантами растительности на лице. Благодаря множеству вариантов выбора и творческой свободе игроки могут воплотить в жизнь своего идеального средневекового персонажа.

Параметры создания мужского и женского пола: Создатель персонажей поддерживает варианты мужских и женских персонажей для настройки уникального внешнего вида.

Погрузитесь в себя: окунитесь в атмосферу настоящего средневековья, пока ваш персонаж органично вписывается в мир игры. Благодаря редактору персонажей ваш персонаж станет настоящей частью истории, богатой индивидуальностью и историей.

Безграничное приключение: Отправьте своего уникального персонажа в эпическое путешествие по тщательно проработанным средневековым ландшафтам. Создайте свою собственную судьбу, постройте династию и станьте легендой средневековья.

Создатель персонажей Medieval Dynasty изменит способ взаимодействия игроков с этой любимой игрой, позволяя им придать больше индивидуальности своему игровому персонажу, играя в одиночку или в кооперативе на будущей новой карте.

Функция «Создание персонажа» будет доступна в новом обновлении для совместной игры, дата которой будет объявлена в ближайшие недели.