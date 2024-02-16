VR-игра во вселенной Medieval Dynasty выйдет в конце марта

Забудьте о повседневных заботах и погрузитесь в средневековую жизнь с Medieval Dynasty New Settlement, VR-игрой, которая появится в Meta Store 28 марта 2024 года для Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro. Плавно сочетая симуляцию, ролевую игру и исследование, вы отправитесь в приключение на фоне тщательно проработанного средневекового ландшафта. Перед игроками будет поставлена монументальная задача: основать процветающее поселение и основать собственную династию.
Как главный герой, ваше основное внимание будет сосредоточено на проблемах выживания, сборе ресурсов и сложной задаче создания прочной династии. Используя иммерсивные возможности технологии VR, вы будете физически заниматься строительством зданий, приготовлением пищи, рукоделием, охотой и возделыванием плодородных полей. Выполнение всего этого и многого другого обеспечит вам удовольствие, наблюдая за тем, как ваше поселение превращается из скромного начала в величественный средневековый центр.
Отправляйтесь за пределы безопасных своих земель, чтобы исследовать очаровательные пейзажи, натыкаясь на квесты, испытания и скрытые сокровища, которые добавляют глубины повествованию. Встречайте персонажей с уникальными личностями и историями, заключайте союзы или соперничество, которые повлияют на судьбу вашего поселения. Развивайте свои отношения, чтобы найти спутника жизни, с которым вы положите начало своей собственной династии.
Благодаря новой истории, ранее не встречавшейся карте, это совершенно новый игровой опыт с технологией VR. Наденьте гарнитуру и осмотрите окружающий вас средневековый мир, размахивая топором, рубя деревья, или приседая на корточках, мастеря деревянные доски в дровяном сарае. Не забывайте заботиться о своих жизненно важных органах, иначе ваша династия может рано закончиться.
Я реально не могу понять: тут набег плохих переводчиков или набег ChatGPT?
Потому что с одной стороны это похоже на дословный перевод (типа "Как главный герой, ваше основное внимание" это "As the protagonist, your main focus" и все такое), а с другой- весь текст словно сгенерен унылым ИИ. В смысле блин, насколько хреновым переводчиком нужно пользоваться что бы ТАК переводить?