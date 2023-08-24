Похоже, что MediEvil получит анимационную адаптацию от PlayStation Productions ©

Похоже, что Сэр Дэниэл Фортескью может быть воскрешен в совершенно новом виде. Зоркие глаза фанатов MediEvil заметили намек к анимационному фильму или, возможно, телешоу, основанному на культовой классической серии игр для PlayStation.

Если зайти на официальный сайт PlayStation Productions - компании, созданной для адаптации видеоигр для большого и малого экрана, - то можно обнаружить короткий видеоролик под заголовком "Наша миссия". Видеоролик представляет собой рекламный ролик, рассказывающий об особенностях и целях PS Productions, в котором присутствуют различные известные персонажи PlayStation. В середине ролика хорошо видны тонкие ноги сэра Дэна. Все остальные франшизы, представленные в ролике, либо уже получили адаптацию, либо уже подтверждены.

С тех пор как это сообщение попало в X, Крис Амик и Бен Меклер, писавшие для таких сериалов, как "Кунг-фу панда: Рыцарь дракона", "Кипо и Эра Чудесных Зверей" и "Крайний космос", намекнули на свое участие в будущем проекте.

Очевидно, что все эти данные не являются окончательными, но они свидетельствуют в пользу адаптации MediEvil. Наиболее вероятным сценарием является анимационное телешоу, судя по предыдущим заслугам сценаристов, но не исключен и фильм.