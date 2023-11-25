Соавтор MediEvil выставил на продажу свою статуэтку премии BAFTA, чтобы "сохранить крышу над головой"

Джейсон Уилсон - один из авторов серии MediEvil, но дела у него идут не очень хорошо уже несколько лет, и он объявил, что выставил на продажу свою статуэтку премии BAFTA за "Игру года", чтобы не закончить жизнь под мостом.

Уилсон сделал это заявление на сайте X, где объяснил, что принял такое решение после того, как попал в больницу "из-за сильного стресса, тревоги и финансовых проблем, связанных с тем, что он не мог даже пройти собеседование на работу по созданию видеоигр".

Затем он решил продать свой приз BAFTA, полученный за MediEvil 2 в 2000 году, где игра Sony одержала победу над TimeSplitters и Ready 2 Rumble Boxing: Part 2.

Стартовая цена BAFTA, которая продается вместе с фигуркой "Сэр Дэн Хэнд" и фигуркой FunkoPop из MediEvil, составила 6 000 фунтов стерлингов. Мы говорим об этом в прошедшем времени, поскольку, судя по всему, она уже продана.

Однако печально то, что Уилсон объяснил причину продажи:

Я понятия не имею, сколько стоит такая личная вещь, но если она поможет мне сохранить крышу над головой еще немного, то ее стоит продать.

Это не первый случай, когда Уилсон прибегает к продаже личных вещей, связанных с MediEvil, чтобы выжить. В начале года он продал всю свою коллекцию рисунков и эскизов, связанных с серией, надеясь за это время найти работу в индустрии видеоигр. Судя по всему, дело не пошло: "Я знаю, что мне есть что предложить и что дать, но я нашел только закрытые двери и очень переживаю".

Уилсон - ветеран мира видеоигр. Его карьера началась в 1980-х годах с нескольких очень успешных конверсий для Amiga: Pac-Mania, Ninja Gaiden и Space Harrier 2. В 1996 году он пришел в компанию SCEE (Sony Computer Entertainment Europe), где занимал различные должности. Наиболее известной его работой остается игра MediEvil. В 2012 г. он покинул компанию Sony, чтобы посвятить себя написанию книг и комиксов. Очевидно, это не пошло ему на пользу.