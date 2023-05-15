Создатель MediEvil продает полный дизайн-архив игры из-за больших финансовых проблем ©

Разработчик Джейсон Уилсон (более известный как Джей Ганн), один из создателей серии MediEvil, находится в тяжелом финансовом положении и решил выставить на продажу свою коллекцию рисунков и проектов, связанных с серией, чтобы попытаться удержаться на плаву, пока он ищет новую работу.

Уилсон рассказал о своей ситуации в Twitter, объявив, что выставил на продажу всю свою коллекцию рисунков и дизайнерских документов MediEvil, сделанных в то время, когда он был ведущим дизайнером, арт-директором и сценаристом серии.

Коллекция включает в себя сотни рисунков, блокноты, полные заметок и чертежей, направления дизайна уровней и многое другое. По словам Уилсона, это самый полный архив разработки, начиная с питча и заканчивая всеми этапами разработки.

Почему он не может найти работу? По его словам, потому что рекрутеры путаются в многочисленных ролях, которые он занимал в индустрии видеоигр. Как бы то ни было, просить о помощи таким образом ему действительно неловко, но он ничего не мог с собой поделать, учитывая ситуацию, в которой он оказался.

После теплой реакции на его сообщение Уилсон рассказал еще более драматическую правду, опубликовав новую информацию на LinkedIn. В основном работа с Sony, в перерывах между срывами и невыполнимыми сроками, привела его к выгоранию. Кроме того, он был вынужден взять годичный отпуск из-за диагноза рака стадии 3B, при этом врачи давали ему пять лет жизни. Однако, похоже, что врачи ошиблись, и ему удалось выкарабкаться, но вся эта ситуация сильно повлияла на его жизнь.

Джейсон Уилсон - давний разработчик, на счету которого множество игр, включая James Pond 2: Robocod, Motörhead, Deadline и многие другие. Последняя игра, над которой он работал в качестве консультанта, - ремейк MediEvil 2019 года.