The Medium заглянет на Nintendo Switch уже на этой неделе ©

В январе 2021 года первые игроки смогли испытать The Medium. Игра Bloober Team вышла эксклюзивно для Xbox Series X|S и PC, но эксклюзивность для консоли Microsoft закончилась через несколько месяцев, и в начале сентября состоялся релиз для PlayStation 5. И теперь, похоже, разработчики решили перебросить приключение на Nintendo Switch. Однако игроки не могут рассчитывать на "родной" релиз, так как игра придет на консоль Big N, используя потенциал облачных технологий.

Выйдите за границы нашей реальности благодаря облачным технологиям. Отправляйтесь в заброшенный отель с привидениями, чтобы раскрыть тайну, которую может разгадать только медиум. The Medium - Cloud Version дебютирует 29 июня на Nintendo Switch.

Релиз нового издания The Medium состоится 29 июня, так что в конце этой недели заинтересованные лица смогут проверить, как работает и выглядит история на маленьком экране Nintendo.